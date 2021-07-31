參加婚宴遭醉漢摟抱！男友目睹卻「無動於衷」　原因扯翻

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怎料，男友幾天後突然說「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶，每個月讓公司賺了很多錢，絕對不能得罪」，她聽完瞬間傻眼，雖然能理解男友當下沒保護她是為了公事，但事後卻冒出有「說教意味」的話，讓她越想越不對。
原PO指出，如今這件事過了兩年，期間只要男友參加朋友的婚禮，她都會想到這件事，也擔心這是社會中的眉眉角角，漸漸也不陪男友出席類似場合，但這件事卻在心中產生陰影，最後只好發文詢問「現在拿2年前的事溝通，會不會太晚？」
許多網友看完紛紛建議，「男友這種態度真的母湯，建議趕快溝通吧」、「若客戶對他提出更過分的要求，妳該如何自處」、「這件事情已經在妳心裡產生陰影了，建議妳還是得跟男友談開，若妳男友兩年後的心態還是跟兩年前一樣，認為妳就是不可以推開他所謂重要的客戶，表示他真的對感情有點認知問題」、「直接分手了吧，這心態會害死你」。（編輯：許智超）
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