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參加婚宴遭醉漢摟抱！男友目睹卻「無動於衷」　原因扯翻

▲女網友指出，自己陪男友參加婚宴時，卻遭一名醉漢又摟又抱，讓她尷尬又不知所措。（示意圖／取自 pixabay ）
▲女網友指出，自己陪男友參加婚宴時，卻遭一名醉漢又摟又抱，讓她尷尬又不知所措。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-31 14:49:28

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友分享，她剛升大學時陪男友參加婚宴，過程中卻被一名喝醉的大叔摟抱，沒想到幾天後，男友竟說了幾句話，讓她相當崩潰，還因此執著了2年，也不知道是否該攤牌好好溝通。

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原PO在《爆料公社-匿名館》表示，她和男友相差會10歲，剛上大學時陪對方去參加同事的婚禮，結果在婚禮尾聲，卻遇到一名喝醉的大叔，不但稱讚她很漂亮，還開始出手摟腰、擁抱。她當時不知道該怎麼應對，只希望別把氣氛搞僵，便裝做沒事一般。

怎料，男友幾天後突然說「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司非常非常重要的客戶，每個月讓公司賺了很多錢，絕對不能得罪」，她聽完瞬間傻眼，雖然能理解男友當下沒保護她是為了公事，但事後卻冒出有「說教意味」的話，讓她越想越不對。

▲男友幾天後卻說，「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司重要的客戶，千萬不能得罪」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲男友幾天後卻說，「好險妳那時候沒有推開大叔，他是公司重要的客戶，千萬不能得罪」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO指出，如今這件事過了兩年，期間只要男友參加朋友的婚禮，她都會想到這件事，也擔心這是社會中的眉眉角角，漸漸也不陪男友出席類似場合，但這件事卻在心中產生陰影，最後只好發文詢問「現在拿2年前的事溝通，會不會太晚？」

許多網友看完紛紛建議，「男友這種態度真的母湯，建議趕快溝通吧」、「若客戶對他提出更過分的要求，妳該如何自處」、「這件事情已經在妳心裡產生陰影了，建議妳還是得跟男友談開，若妳男友兩年後的心態還是跟兩年前一樣，認為妳就是不可以推開他所謂重要的客戶，表示他真的對感情有點認知問題」、「直接分手了吧，這心態會害死你」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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