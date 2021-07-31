想找網紅行銷！餐廳老闆怨都被「已讀不回」 內行揭關鍵
如今是數位網路時代，越來越多的YouTuber、社群媒體上的KOL等等所謂的「網紅」們，對粉絲擁有強大的號招力，是許多品牌宣傳自家產品時不可或缺的一大助力，「網紅行銷」也成為一門專業學問。不過就有位開餐廳的網友指出，自己想嘗試網紅行銷，但幾次試圖聯絡都被對方「已讀不回」甚至不讀不回，於是請教大家該怎麼做才對？問題曝光掀起討論，不少內行網友分享關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 16:08:01
原PO在PTT發文，透露自己和親戚一起投資開餐廳，疫情前其實生意還不錯，有小賺一點。但受到疫情影響，「業績直接掉到谷底」，最近開始嘗試各種新的行銷手法，想要搶救生意。而「網紅行銷」便是其中之一，但原PO苦惱表示，試圖聯絡幾個喜歡的網紅人選，但都被已讀不回或不讀不回，請教鄉民「這樣要怎麼解？有沒有前輩可以分享經驗？」
網友們紛紛在底下留言回覆說，「跟經紀人聯絡，不是跟網紅」、「不回就是對你們沒興趣啊」、「你聯絡的人平常有在接餐廳的業配嗎」、「就是錢的問題，如果您說有2800萬的預算，隔天就有上百網紅來排隊聯絡」、「如果是要找互惠型小咖，建議先把自己的社群弄好」。
更有位業餘網紅現身說法，回文點出4個關鍵：
1.要提合作案，請先講好合作內容與預算，遇過想要幫忙卻不談報酬的，完全連回話都懶。
2.小咖的KOL一篇文章或一個不剪輯的影片請至少1000台幣起跳，大咖的請至少抓10萬預算，開一些芭樂價，沒人理你很正常。
3.以物易物、互助互惠可以，但請真的給人值回票價的感覺。
4.合作內容寫越清楚越好，最好有一個完整的spec，KOL才可以判斷是否要接這個案子。
專業見解讓網友們紛紛按讚，認同留言說「真的說到重點」、「推」、「發邀約最大的重點就是別廢話」。（編輯：倪浩軒）