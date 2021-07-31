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看奧運羽球見場上「插2支」！眾霧煞煞　用途連球王也怕

▲東奧羽球賽事備受台灣球迷關注，但有網友不解羽球場邊這兩支器材為何作用。（圖/美聯社/達志影像）
▲東奧羽球賽事備受台灣球迷關注，但有網友不解羽球場邊這兩支器材為何作用。（圖/美聯社/達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-31 16:43:43｜2021-07-31 16:43:47

世界球后戴資穎昨天8強賽對戰泰國一姐依瑟儂，驚險獲勝晉級；而男雙羽球「麟洋配」則以直落二打敗印尼世界第二的組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）、塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），全台灣球迷熱血沸騰，今天將持續為他們加油。不過，就有網友表示看奧運羽球賽時，發現場上有兩支奇怪的設施，好奇發問有什麼功能，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「看了好幾場東奧羽球的賽事，場邊都有一個人坐在裁判對面，然後前面有兩支東西放在前面，都不知道這是什麼就很好奇，有沒有羽球專家可以幫忙解答用途啊？」

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▲東奧羽球賽事備受台灣球迷關注，但有網友不解羽球場邊的「兩支器材」為何作用。（圖/美聯社/達志影像）
貼文一出，網友紛紛回應「抓發球過高的喔」、「羽球發球有限制高度，這是測高度的」、「發球高度不能高過那個東西，旁邊的人專門審這個」、「以前羽球發球看腰以下，但太過個人主觀，後來改一律要115公分以下，這是測高度器具」、「那人叫做發球審查員喔，旁邊就是測發球高度的」、「2018年改的新規則，不管選手是高是矮，都不可超過115CM」。

事實上，以前羽球賽事的規定是發球不能過腰，但實際上球員身高千差萬別，有的非常高有的則比較矮小，同樣都是腰部，相差卻有40~50公分，讓比較矮小的選手比賽中從來不敢用反手發球，只能發後場高球；後來世界羽球聯盟在2018更改規定，規定選手發球要從低於115公分的位置發出，但當時改制也引來丹麥前球王安賽龍不滿，曾經在自己的社交平台上發布影片，用蹲地發球和跪地發球等搞笑的姿勢調侃世界羽聯，以表達對新規的不滿。（編輯：張嘉哲）

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