戴著Apple Watch上班！30歲男提「2問題」　全場卻超尷尬

許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買其他像是Air Pods、iPad、MacBook和Apple Watch等產品；不過，就有一名男網友發文，表示女友送了他一隻Apple Watch，但他不知戴去上班，會不會讓人感到「不穩重」和「幼稚」，貼文一出，網友卻超尷尬。





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該名男網友在PTT以「30歲男生戴Apple Watch，會太幼稚嗎？」為題發文，表示自己他的Apple Watch是女朋友送的，「我本身是使用iPhone，這2者搭載在一起，真的非常好用」。





原PO也提到自己以前也戴過機械錶，但對他來說「實用性上，Apple Watch真的比機械錶好用太多了，雖然機械錶外型就比較成熟穩重，但實用性比不上Apple Watch」，但同時，他也煩惱「Apple Watch本身外型比較像玩具，加上錶框和錶帶不夠粗大，因此比較沒有陽剛味」。





▲一名男網友表示女友送了他一隻Apple Watch，但他不知戴去上班，會不會讓人感到不穩重、幼稚，貼文一出，網友卻超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

貼文一出，有些網友認為，「很實用，但就覺得像玩具，換個錶帶勉強」、「換個錶帶就好了」、「看心情戴啊」、「你可以準備一堆錶帶，不同場合戴啊」、「不要在意，你覺得好看最重要」。





不過，也有網友尷尬表示，「不會，幼稚的人戴機械錶一樣幼稚」、「想戴就戴，氣場不是區區一隻錶能影響的」、「放心，90%的人不會在乎你的錶」、「問這問題幼稚+1」、「在意這種事比較幼稚吧....」、「應該是臉跟形象的問題...」。（編輯：郭佩蓉）



