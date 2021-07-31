為何戴資穎很少殺球？系羽隊曝「2點」解惑：這招才厲害
「世界球后」戴資穎昨（30）日在東京奧運羽球女單8強賽中，擊敗泰國選手依瑟儂，儘管過程讓全台觀眾心驚膽跳，但靠著意志力和精湛的球技，最後仍成功挺進4強。對此，就有網友好奇問「小戴似乎很少殺球，這是小戴打球的特色嗎？」貼文一出立刻吸引網友討論，也意外釣出內行人解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 17:51:10
原PO在《PTT》表示，自己已經是六日小戴粉了，日前看戴資穎對依瑟儂的8強賽時，真的感到非常緊張，「雖然知道小戴體力條長，但依瑟儂的劈殺有夠猛的，整場下來還各種壓線貼網，真的贏得膽戰心驚」，但他卻發現戴資穎很少殺球，於是好奇問「小戴幾乎是讓對手來回跑疲於奔命，這是她打球的特色嗎？」
貼文曝光後，就有一位系羽隊的網友回文，並強調羽球的「殺球」，不是最佳得分法，他解釋「殺球的動作很大，做完動作，如果被對方救起，大概沒什麼時間回網前做好下一個動作」，另一點則是「雖然殺球看起來很快，但其實羽球降速很快，系羽訓練過的人，只要讓他知道要殺球，準備好，其實都可以接到」。
系羽隊的網友提到，真正要用到殺球的時機點，是要等對方失誤時，回球過高，在中場之前可以殺，但若是在後場殺球，根本是自殺行為。另外，他也透露羽球真正厲害的招數，其實是「切球」，也就是讓羽球快速到網前落下。
許多網友看完也紛紛認同，「殺球就雙面刃啊！得分跟失分常常在殺球之後」、「體力也很容易透支吧」、「依瑟濃超會殺，球一高馬上就殺，不過體力真的消耗很快」、「原來會打的，殺球這麼好接」、「因為殺球只是多拍來回中的一拍而已，在對手站穩的狀態下，殺球被輕鬆守回來根本只是浪費體力而已」、「單打殺球效益低，女單更低」。（編輯：許智超）