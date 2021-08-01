喜上加喜！「4生肖」8月愛情、事業兩得意　榜首貴人運旺

運勢這種東西就是「風水輪流轉」，沒有人天天在過年的，但也不會有人永遠處於低潮、衰運連連！近日知名塔羅牌老師艾菲爾就分析指出，「4生肖」8月將會喜上加喜！愛情、事業兩得意，其中，榜首的「貴人運」更會特別明顯，做任何事都能水到渠成。





我是廣告 請繼續往下閱讀

第四名、生肖蛇





生肖蛇在八月有「六合星」幫助，你在事業、工作上能得到貴人的指點和幫忙，使你如虎添翼，做任何事都游刃有餘。最近若有考慮換工作的人，可在八月份認真思考，有好的機會或貴人牽線，都須好好把握，你能感到一切順遂，心想事成。愛情運勢方面，單身的人可多外出去旅行，多穿搭紅色服飾，往南方走，說不定會在旅行裡遇上條件不錯的對像；有伴的人你們的感情會更甜蜜，可趁著八月為彼此未來做出打算，令你們更有共識。





第三名、生肖羊





此時是生肖羊容易收穫讚賞的時刻，你能量滿滿、蓄勢待發，迫不及待的想在下半年開始，好好展現自己的長才。在事業上你充滿鬥志，主管指派的任務、工作目標都能積極爭取，並且輕鬆完成，甚至為自己招來貴人的大力提攜，讓客戶都喜歡與你合作。愛情上，七夕情人節將至，生肖羊可說是桃花朵朵開、魅力大漲的時刻，你很容易就能吸引到陌生人的好感，或前來搭訕，尤其是七夕前後，你將會收穫不少異性的告白，可以從中好好挑選優質對象喔！





▲艾菲爾老師分析指出，「4生肖」愛情、事業兩得意，將會喜上加喜！（示意圖，與本文無關／取自unsplash）

第二名、生肖雞





秋天季節正是屬雞人能量倍增的季節，此時的你福星高照、有貴人相助。事業上，領導終於看見你的進步與成績，不斷讚賞與表揚你，加上最近人緣非常不錯，同事相處融洽，你有困難時也會有人熱心出手相助，是事業運最佳的大好時刻。愛情方面，有伴者感情順遂，你們想婚的念頭特別強烈，很希望可以在新的一年就能攜手步入禮堂；單身者則會有貴人牽紅線，所以最近長輩邀約、朋友聚會都不要推辭，你很容易遇見情投意合的好對象。





第一名、生肖鼠





生肖鼠的八月運勢，遇上了三合月令，貴人運特別明顯，事業工作非常穩固，成績也不錯。你為人做事光明正大，內心沒幽暗、沮喪等等的負面情緒，總是誠懇待人，因此無論是運氣或心情自然都非常好，好能量也都會被你給吸引過來。八月份的愛情運勢一切隨緣，有緣分的請好好把握，沒有緣分的繼續保持朋友關係，只要能順其自然發展，不去強求，凡事都可水到渠成。有伴的人，若是有承諾，將會有利於你們愛情經營變得更完整幸福。（編輯：許苡晴）





▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



