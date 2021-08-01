市場驚見「零食之王」！他愣：這啥水果 老饕曝真相嗨翻
台灣的地理位置、四季氣候利於種植各種水果，因此又有「水果王國」的美稱，但你看過每種水果嗎？近日，就有網友在逛市場時，看到一種奇特的水果，便詢問老闆那是什麼，卻只聽出是「景鵬」，於是發文求問「有沒有人知道？」貼文一出，也吸引老饕熱烈回應。
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 19:33:13
原PO在《爆系知識家》表示，他在逛中部市場時，看到一種外表相當吸睛的「水果」，於是立刻上前詢問老闆，對方解釋「這種水果要用煮的來吃，至少15分鐘」，可是他卻聽不懂老闆的口音，只聽出一個大概叫做「景鵬」，讓他困惑地問「有沒有人知道的，快救救我的小腦袋瓜吧！」
貼文曝光後，網友們也替原PO解答是「蘋婆」，「蘋婆，水加鹽一起煮15分鐘等冷卻再食用，吃起來有點像栗子」、「蘋婆，記得產季很短，營養豐富很少人知道，我家都電鍋蒸熟撥開吃」、「蘋婆果！超好吃！營養價值很高」、「這個好吃！鬆鬆的又香香的，我童年有吃過一次」、「這是鄉下人零食之王！好吃極了」、「這個很好吃～水煮熟，撥開比較麻煩口味像栗子和蛋黃綜合」。
另外，也有不少人提醒，蘋婆千萬不能讓寵物吃到，「家裡有養貓、狗的別帶回家吃」、「千萬千萬別（讓）寵物碰到，一點點都有可能會喪命」、「它對貓狗是劇毒哦，千萬不可以給他們吃到」。事後，原PO也補充，非常感謝大家的回覆，但他回程要去買的時候，老闆整攤都收了，只能難過地說「沒口福」。
事實上，蘋婆又稱「鳳眼果」，早期台灣物資缺乏，許多人都拿它來當零食。蘋婆對人類來說是安全食材，但對貓狗等動物屬於劇毒，會造成貓狗急性腎衰竭與神經損傷，微量就有可能致死，目前致毒原因尚不明，也沒有解藥。（編輯：許智超）