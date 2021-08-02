陳雨菲苦戰拿金牌！「驚人資料」曝光 陸網全愣：太難了
東京奧運羽球女子單打決賽昨（1）日登場，世界球后戴資穎對上世界排名第二的中國選手陳雨菲，兩人你來我往激戰81分鐘，最終戴資穎以1：2惜敗，拿下銀牌，不少台灣球迷紛紛湧入社群平台給予加油打氣，直呼「妳是最棒的」；而該場世紀性的對決，也引發大陸網友不少討論，就有球迷在賽後查了資料後，發現驚人數據，直呼陳雨菲贏得不簡單。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 10:20:44
大陸網友在微博貼文指出「陳雨菲拿到這塊金牌確實不容易，中國羽球女單已經在10年沒有拿到世錦賽冠軍、7年沒有拿到亞運會冠軍、9年沒有拿過奧運冠軍，之前更是11連敗輸給對手戴資穎，生涯交手18次只贏過三次，這個金牌真的太難了」。
而不少網友也紛紛回應「真不愧是第一球后跟第二球后的對決，精彩好球」、「雙方都打得挺好，很刺激的比賽」、「台灣的羽毛球也可真是厲害，這場比賽也讓我佩服戴資穎的韌性」、「中國確實在女單方面漸漸被超越」、「太不容易了，最後一局我都看哭了我」、「從12年之後，中國女單一直沒有出現接班人，說實話，這次贏戴資穎真的贏得艱辛」、「哇，你不說我可都忘了我國女單多久沒拿冠軍啦，這場比賽對陳雨菲來說真的太難了....雙方都很棒」、「戴資穎依舊是陳雨菲的大敵，實力真的好」。
事實上，中國羽球女單在近幾年大型賽事上，屢屢都無法拿到冠軍，包含在上屆亞運由戴資穎奪下冠軍、世錦賽在2011年王儀涵拿下冠軍後再未有人接續贏得金牌、上屆奧運也是沒有選手打進決賽，這次迎來睽違已久金牌，實屬不容易，戴資穎與陳雨菲在場上較勁的精神，令人尊敬。（編輯：張嘉哲）