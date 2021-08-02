解封後報復性旅遊的國家是？全場狂曝「首選」：CP值爆表

由於新冠肺炎疫情肆虐，大家已經好一陣子無法出國玩，除了待在本島，也有不少人前往離島遊玩。然而，近日有網友就在PTT提問「解封後，大家報復性旅遊的首選國家是哪裡？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「這國家」，大讚CP值爆表。

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原PO在PTT女孩板以「

未來報復性旅遊的國家

」為題發文，他表示，雖然現在看起來很遙遠，可是大家被關在台灣一年多了，「假設未來全球解封，大家報復性旅遊的首選國家是哪裡？」

▲一名網友在PTT提問「解封後，大家報復性旅遊的首選國家是哪裡？」結果全場答案幾乎一面倒。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，許多網友一致狂指「

日本

」，紛紛留言「日本，乾淨、沒時差、有文化、漂亮、便利」、「日本啊，乾淨又不用擔心人身安全問題，語言障礙小」、「日本就真的很好啊！誰喜歡旅遊被坑被騙？日本就是一個幾乎沒有這種情形的國家」、「日本光乾淨就世界第一了」、「日本那麼多吃的，完全對台灣人胃口啊」、「日韓吧，亞洲只想去這兩個地方」、「日本近、服務好，相對便宜，cp值整個爆表」、「日本真的CP值高，離台灣最近的先進國家」。

另還有人直指「捷克、立陶宛」、「最想去泰國」、「阿姆斯特丹」、「認真推：美國、日本、捷克、立陶宛。以上都去過，真的都好玩。」「印度、泰國」、「超想去歐美啦！」（編輯：許苡晴）