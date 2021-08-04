影／日本宿舍月租只要2500台幣！「神秘地洞」讓她超害怕

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影片中YouTuber「呼兒」介紹自己在三重縣的員工宿舍，「熟悉」的門鈴聲，讓人誤以為闖入台灣知名超商的錯覺，不禁令人會心一笑。從玄關、乾溼分離的衛浴設備，基本家電用品以及大片落地窗與後陽台，精緻美的套房宿舍，讓台灣網友們直喊超羨慕！她也開箱讓她覺得很害怕的「神秘地洞」，其實就是日本當地住家，常見的地下儲藏空間。
呼兒向《NOWnews今日新聞》分享，打工的文具工廠是在日本的三重縣，因以往沒有國外留學、工作外派的機會，在2019年申請前往日本打工度假，申請通過後卻遇到疫情爆發，對日本文化有強大喜愛的她，決定好好留在日本學習語言。
當時的她儘管對日文不熟悉，僅有N5水平，但在打工之餘，她積極學習日文、多與日本人交流，讓自已的日語水準漸漸提升。呼兒也建議，若未來等疫情結束，想至日本打工度假的朋友，建議一開始可以選擇不太需要對話的「工廠類」打工，利用下班後的時間提升日文水準，學習到一定水平之後再選擇「餐廳類」的打工。
目前已在日本打工度假約 6 ~ 7 個月的呼兒，有感而發地向《NOWnews今日新聞》分享心路歷程，她坦言不僅是日文學習問題，有時候生活上也會遇上困難，並非一般人想的一帆風順，她呼籲未來倘若疫情結束，想至日本打工度假的朋友，來之前必須要有心理準備，建議先備好一定金額的存款，讓自己比較心安。
居住在日本已有一年的時間，歷經許多好事、壞事，漸漸成長的呼兒表示，有好幾次想放棄回台灣，都是想起至日本學習的「初衷」而堅持下去，只要有成長一切都是值得。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：呼兒
完整影片：https://youtu.be/KD9p5r1s2UA