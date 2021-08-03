房市／橋頭園區熱度加溫　高雄剛需進楠梓

7月移轉棟數主要反映5月下旬及6月移轉量，因受到疫情影響，高雄全市及各主要行政區幾乎月增率都呈現衰退，但其中，楠梓的交易量僅月減5%，且年增率還正成長達3成，堪稱「一枝獨秀」。在地房仲指出，楠梓有橋頭科學園區題材、機能愈加便利，加上房價及屋齡較市區有優勢，疫情期間仍能匯聚剛需買氣。
財經中心/綜合報導
2021-08-03 08:00:00
高雄市地政局統計7月份移轉棟數，反映疫情衝擊，全市2981棟較上個月減少29%，較去年同期也減少18%，各行政區移轉棟數幾乎都大幅降低。但在這波量縮之中，唯楠梓一枝獨秀，7月移轉棟數343棟，居全市第二高，且月減僅5%，年增還有33%，為各區最亮眼；另外，橋頭區移轉棟數188棟，月減16%，但年增率也有9成。
信義房屋楠梓店專案經理黃致勳表示，楠梓的交易量在疫情期間相對維持穩定，主要關鍵有三，第一，楠梓接近橋頭，受惠於橋頭科學園區相關題材，包括日前園區環評初審通過，區域建設方面，如高大特區有新台17線及足球場等；第二，隨著越來越多人口移入楠梓，生活機能也愈發成熟，以高大特區為例，有許多連鎖餐廳、健身房進駐。
第三，則是價格取勝。黃致勳說明，楠梓甫完工的新成屋部分有2字頭，但5年、10年以內的新古屋，多數單價仍落在17至19萬之間，「價格親民、屋齡相對新」，因而吸引預算比較有限的買方往楠梓聚集，即便是疫情期間，有剛性需求者仍持續看屋、洽談，甚至有一部份買方是看準此時可能有比較彈性的議價空間。