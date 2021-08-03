COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／常見的違建　謹記口訣「前凸後翹」

▲台灣常見頂樓加蓋等違建型態，有被檢舉報拆的風險。圖為示意照。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣常見頂樓加蓋等違建型態，有被檢舉報拆的風險。圖為示意照。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-03 18:30:00

買房是人生大事，最怕買到有疑慮的物件，例如房子內外部有違建。而房市專家盤點常見的違建情形，包括露台或頂樓加蓋、陽台外推、夾層屋等，看房時要特別留意，避免日後有被檢舉報拆等風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋企研室專案經理曾敬盤點，常見的違建包括庭院外推做車庫、露台及頂樓加蓋增加使用面積、陽台外推增加室內面積、夾層屋、違規的隔間套房等。

曾敬德指出，但凡是違建，都有被檢舉報拆的可能，尤其是越近期新增的違建，越可能被拆除，即使是存在已久的「既存違建」，若對公共安全有危害仍會優先排拆，其餘則是緩拆而非合法。因此他建議，購屋前若知道該物件有違建疑慮，最好先上各地方政府「違建查報查詢」相關網站，搜尋有無被查報的紀錄，且就算目前沒有，購買有違建的房子，後續風險仍得自負。

由於台灣長期存在違建情形，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨進一步提供口訣「前凸後翹、頭上長東西」，提醒消費者在看屋時應多加留意。「前凸」指的是陽台外推，「後翹」代表防火巷加蓋，常出現在老公寓1樓，「頭上長東西」則指頂樓加蓋，甚至是違規分間的頂樓套、雅房。

徐佳馨說明，陽台外推十分常見，甚至可能整棟樓一起往外推，從外觀較難以分辨，因此被檢舉報拆的機會也比較低，唯因是外推，接縫處較容易有漏水疑慮；防火巷加蓋部分，無論是否為新違建或既存違建，因涉及公共安全，「一定被拆」，消費者若有意買公寓1樓，記得先索取使用圖說，確認有無防火巷加蓋的情形；至於頂樓部分，若違建年份越新、範圍越大片，甚至是違法且太大量的隔間等，也都很容易被檢舉報拆；夾層屋方面，雖然位於室內較不容易被檢舉，但貸款成數恐較低，裝潢費用也會比較高，要多加注意。

除這些常見的室內外違建型態之外，徐佳馨說，還有一種屬於「違規住宅」，例如工業住宅、辦公室住宅等，風險在於可能受到地方政府行政裁罰，甚至會被要求拆除恢復原狀等。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.4%6.6%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.43%79.57%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.56%37.44%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀