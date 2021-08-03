房市／常見的違建　謹記口訣「前凸後翹」

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曾敬德指出，但凡是違建，都有被檢舉報拆的可能，尤其是越近期新增的違建，越可能被拆除，即使是存在已久的「既存違建」，若對公共安全有危害仍會優先排拆，其餘則是緩拆而非合法。因此他建議，購屋前若知道該物件有違建疑慮，最好先上各地方政府「違建查報查詢」相關網站，搜尋有無被查報的紀錄，且就算目前沒有，購買有違建的房子，後續風險仍得自負。
由於台灣長期存在違建情形，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨進一步提供口訣「前凸後翹、頭上長東西」，提醒消費者在看屋時應多加留意。「前凸」指的是陽台外推，「後翹」代表防火巷加蓋，常出現在老公寓1樓，「頭上長東西」則指頂樓加蓋，甚至是違規分間的頂樓套、雅房。
徐佳馨說明，陽台外推十分常見，甚至可能整棟樓一起往外推，從外觀較難以分辨，因此被檢舉報拆的機會也比較低，唯因是外推，接縫處較容易有漏水疑慮；防火巷加蓋部分，無論是否為新違建或既存違建，因涉及公共安全，「一定被拆」，消費者若有意買公寓1樓，記得先索取使用圖說，確認有無防火巷加蓋的情形；至於頂樓部分，若違建年份越新、範圍越大片，甚至是違法且太大量的隔間等，也都很容易被檢舉報拆；夾層屋方面，雖然位於室內較不容易被檢舉，但貸款成數恐較低，裝潢費用也會比較高，要多加注意。
除這些常見的室內外違建型態之外，徐佳馨說，還有一種屬於「違規住宅」，例如工業住宅、辦公室住宅等，風險在於可能受到地方政府行政裁罰，甚至會被要求拆除恢復原狀等。