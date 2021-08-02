終極版豹紋珍奶！她喊「嘴巴都痠了」 超狂份量嚇壞全場
珍珠奶茶是台灣民眾最愛的手搖之一，而日前在泰國爆紅的「豹紋珍奶」，也在台灣掀起熱潮。不過，就有網友分享「終極版」的豹紋珍奶，杯子裡不但塞滿珍珠，還有附上盒裝的大珍珠、小珍珠，讓她看了相當傻眼，貼文一出也引起轟動。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 19:41:41
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見她們手上拿著三杯「特調珍奶」，杯子裡的珍珠甚至多到快滿出來，根本是「終極版」的豹紋珍奶，而前方還擺著大珍珠及小珍珠，可以不停加進珍奶裡，感覺就像是「珍珠吃到飽」，這也讓她忍不住說「當朋友，端了一杯珍珠奶茶給你時，感覺如何？我嘴巴都痠了」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「直接吸到嘴巴痠」、「這是還沒吃飯的量啊」、「喝完這杯感覺熱量，可以撐一個禮拜不吃飯了」、「這哪裡買的，真是料好實在」、「喝完一杯就飽了吧」、「好想來一杯，滿滿的珍珠」、「這叫一杯珍珠….」、「我好喜歡真想來一杯」、「好猛，珍珠吃到飽欸」、「這也是重量級珍奶吧」。
另外，也有不少人完全無法接受，「口很渴還要咬珍珠更渴，我就不喝珍奶的原因」、「根本沒什麼奶茶」、「還是喜歡珍珠少一點」、「這個喝法，就是喉嚨借過，不然下巴會脫臼」、「吃完變國字臉」、「我很愛珍珠，但這個我不行」、「怎麼辦？看了覺得噁心耶」、「我的密集恐懼症牙起來了」、「看到就不舒服，完全沒胃口想下肚」。（編輯：許智超）