看小戴決賽突進廣告！兒問「一句」讓媽尷尬：怎麼解釋
「世界球后」戴資穎在昨（1）日激戰3局後，以1:2不敵中國大陸好手陳雨菲，雖然無緣拿下奧運金牌，但還是讓台灣民眾相當感動，但就有媽媽分享，她和兒子在看決賽時，剛好播到小戴跟麥當勞的廣告，沒想到兒子竟問「小戴怎麼還在買麥當勞？」讓她聽了尷尬又好笑，貼文一出也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 21:13:28
戴資穎昨日在羽球女單金牌戰，對上中國大陸羽球好手陳雨菲時，兩人一度激戰到第三局，決勝局雙方都展現精彩球技，但陳雨菲表現更加穩定，技術暫停時以11:6領先；戴資穎短暫休息後狀態有所回升，一度追到只相差1分，但後續連續失誤丟分，最終以18:21可惜落敗，但仍奪下一面銀牌。
對此，原PO在《爆廢公社》表示，她昨天和其他人一樣，坐在電視前替小戴加油打氣，沒想到進廣告時，正好播到小戴與麥當勞的廣告，兒子看著小戴在車上買得來速，便轉頭問「啊她（戴資穎）不是要去比賽了嗎？怎麼還在買麥當勞？」這讓她聽了尷尬又好笑，也忍不住問「我要怎麼解釋？」
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「她很忙喔，等等還要外送」、「中場休息，日本也有麥當勞啊」、「吃飽才有力氣比」、「好可愛的問題」、「我兒子說那個不是外送的嗎」、「比賽當中肚子也會餓啊，當然暫停去吃個飽再比啊」、「跟他說東京也有麥當勞」、「哈哈我以前也是這樣認為」、「等等還有啦啦隊」。（編輯：許智超）