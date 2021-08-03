鹹酥雞攤爽點這樣「國民美食」！她一吃卻崩潰了：我不行

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有一名女網友發文，表示自己日前用外送點了鹹酥雞店的國民美食「地瓜球」，豈料她一吃卻崩潰「我真的覺得不行，真的太神秘」。





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該名女網友昨（2）日在社群平台《Dcard》上以「有人吃過鹹的地瓜球嗎？」為題發文，表示她用外送叫了地瓜球，該店家是家名字看起來很傳統的鹹酥雞店，「等了一下子，等到外送員把地瓜球交到我手上時，我聞到一股超刺鼻的洋蔥味」。





正當原PO以為這股「洋蔥味」是被紙袋吸附的原本攤位的味道時，一打開卻超傻眼，「想不到打開之後，我得到了一包鹹的地瓜球」，但原PO本想吃「中間空心的」甜地瓜球，卻拿到鹹的，「真的是人年紀大了，什麼東西都會遇上耶！ 這個食物真的太神秘了」。





▲原PO拿到鹹的地瓜球。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，掀起熱議，「好像花枝丸，加洋蔥無法想像啊」、「洋蔥還好，當店家加了香菜真的崩潰」、「以為是花枝丸」、「還有撒胡椒粉的銀絲卷和地瓜薯條，我真的不懂」、「買過地瓜薯條加九層塔…」。





不過，也有網友表示，「如果是從鹹酥雞店點的應該蠻容易會是以鹹食出發耶，主要還是看店家啦，但大部分鹹酥雞店點炸物就算是甜的像是芋餅，也是照樣蒜頭蔥胡椒粉調味」、「地瓜球我都撒胡椒鹽，不喜歡甜甜的」。（編輯：郭佩蓉）



