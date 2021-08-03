COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鹹酥雞攤爽點這樣「國民美食」！她一吃卻崩潰了：我不行

▲有一名女網友發文，表示自己日前用外送點了鹹酥雞店的國民美食「地瓜球」，豈料她一吃卻崩潰「我真的覺得不行」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有一名女網友發文，表示自己日前用外送點了鹹酥雞店的國民美食「地瓜球」，豈料她一吃卻崩潰「我真的覺得不行」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 09:49:03｜2021-08-03 09:49:23

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有一名女網友發文，表示自己日前用外送點了鹹酥雞店的國民美食「地瓜球」，豈料她一吃卻崩潰「我真的覺得不行，真的太神秘」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（2）日在社群平台《Dcard》上以「有人吃過鹹的地瓜球嗎？」為題發文，表示她用外送叫了地瓜球，該店家是家名字看起來很傳統的鹹酥雞店，「等了一下子，等到外送員把地瓜球交到我手上時，我聞到一股超刺鼻的洋蔥味」。

正當原PO以為這股「洋蔥味」是被紙袋吸附的原本攤位的味道時，一打開卻超傻眼，「想不到打開之後，我得到了一包鹹的地瓜球」，但原PO本想吃「中間空心的」甜地瓜球，卻拿到鹹的，「真的是人年紀大了，什麼東西都會遇上耶！ 這個食物真的太神秘了」。

▲原PO拿到鹹的地瓜球。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO拿到鹹的地瓜球。（圖／翻攝自《Dcard》）
而原PO也接著嚐一口「鹹的」地瓜球，「抱著誠惶誠恐的心情吃了一口，...我真的覺得不行，但是家人覺得很好吃，他們說吃起來像丸子」，也讓她忍不住在文末直呼「想問大家難道鹹酥雞攤位的地瓜球都是鹹的嗎？還用超嗆洋蔥提味（剛剛把洋蔥嗑光差點被嗆暈，究竟是小女子井底之蛙還是剛剛老闆誤把地瓜球當成雞心在調味」？

貼文一出，掀起熱議，「好像花枝丸，加洋蔥無法想像啊」、「洋蔥還好，當店家加了香菜真的崩潰」、「以為是花枝丸」、「還有撒胡椒粉的銀絲卷和地瓜薯條，我真的不懂」、「買過地瓜薯條加九層塔…」。

不過，也有網友表示，「如果是從鹹酥雞店點的應該蠻容易會是以鹹食出發耶，主要還是看店家啦，但大部分鹹酥雞店點炸物就算是甜的像是芋餅，也是照樣蒜頭蔥胡椒粉調味」、「地瓜球我都撒胡椒鹽，不喜歡甜甜的」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.2%6.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.1%79.9%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.25%37.75%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀