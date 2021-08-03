「1度電3元」房東卻收6元？行家曝真相：很多人以為被坑
炎炎夏日，不少人都會開啟冷氣涼爽一下，不過對於在外租屋的人來說恐怕不敢多開冷氣，因為動輒一度電就是5元、6元起跳，往往一整個月下來的用電量，電費就要破兩三千，讓人不敢恭維。近日，就有網友分享自身經驗，表示覺得自己有變成盤子的情況，被房東硬凹電費的問題，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 10:59:29
原PO在PTT貼文指出「剛剛繳房租給房東，但因為這個月在家冷氣吹比較兇，一共330度，房東電費一度收我6.4元，最後繳了2000多元的電費，心態整個崩了，跟室友抱怨電費太貴的時候，房東還笑著叫我忍耐一下，請問一下，電費一度被收6.4元，我是盤子嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「一度台電才收3塊，房東根本賺翻，好黑心」、「房東賺翻，成本6、7百賣你2000」、「房東真的是世界上惡劣的東西，連電費都在賺」、「我這期470度，也才不過900初頭，你真盤」、「要不要問看看有沒有超過上限啊，6.4很高欸」、「5塊就極限了，真的有夠盤」。
不過，也有內行網友表示「先看看你住的隔幾房吧，很多房的話就不用意外了，雖然你們有獨立電表，但那是看你個人房間幾度，感覺很多人以為被坑，但其實台電的計算方式以戶為單位，假設房東把一戶打成四間房，一間房間使用330度，這樣就超過台電分級制度的頂端，破一千度的話，一度電就會來到5元（非夏季用電）到6.41元（夏季用電），如此你房東的收費就合理，但這兩個月政府取消夏季用電，應該跟他反應收原價。」（編輯：張嘉哲）