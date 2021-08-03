「1度電3元」房東卻收6元？行家曝真相：很多人以為被坑

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▲網友分享自己一個月電費被收了2000多元，好奇自己是不是盤子。（示意圖／取自pixabay）

先看看你住的隔幾房吧，很多房的話就不用意外了

但其實台電的計算方式以戶為單位，假設房東把一戶打成四間房，一間房間使用330度，這樣就超過台電分級制度的頂端，破一千度的話，一度電就會來到5元（非夏季用電）到6.41元（夏季用電），