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奧運意外看到「這項目」！中國大戰俄羅斯　眾全驚：太扯

▲奧運賽事持續進行中，已進入後半段賽程，中華隊選手的賽程也相對陸續減少。（圖/美聯社/達志影像）
▲奧運賽事持續進行中，已進入後半段賽程，中華隊選手的賽程也相對陸續減少。（圖/美聯社/達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 12:54:05

東京奧運賽程已進行超過一半，後半段的賽程也如火如荼的進行中，而繼日前中華隊一波連續出賽後，近幾日賽程比較少，台灣的觀眾也紛紛觀賞其他中華隊沒有參賽的賽事。近日，就有網友分享無意間看到奧運「水上芭蕾」的競賽，結果看到俄羅斯的隊伍讓他為之震驚，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「有人在看水上芭蕾雙人外卡賽，剛剛的俄羅斯也太扯了吧......97分欸，其他國家好幾個80幾分而已，每個女生都是超級白皙大長腿，喜歡的不要錯過，雖然我看不懂扣分標準，動作難度的評斷，但當表演看還真的不錯」。

▲網友分享看到奧運水上芭蕾的比賽令他歎為觀止。（圖/美聯社/達志影像）
▲網友分享看到奧運水上芭蕾的比賽令他歎為觀止，尤其是俄羅斯水上芭蕾夢幻隊。（圖/美聯社/達志影像）
貼文一出，網友紛紛回應「我也有看，真的扯爆，好像是夢幻隊的樣子」、「覺得以色列表演的很棒，可惜只有84分」、「俄羅斯的腿真的超白！ 難度分數是全場最高的，自然總分高，水上芭蕾也是有分難度分跟藝術分喔」、「97分真的好絕，而且真的好優美」、「每個都好厲害，但俄羅斯真的很驚艷」、「中國兩位也很扯...96.233分，跟俄羅斯拼了」、「我真不知道如何在水中那樣，真的太扯，中國預賽排名第二，也有96分，決賽還很難講」。

事實上，俄羅斯一直以來在水上芭蕾都非常出名，她們從2000年開始包辦此項所有奧運金牌，不曾落入他人之手，本屆東奧俄羅斯水上芭蕾仍是奪冠大熱門，31歲的的Svetlana Romashina甚至將挑戰個人生涯奧運第6金，而此次中國水上芭蕾好手黃雪辰和孫文雁也在預賽拿下96.233分的高分，排名第二，力求打敗俄羅斯夢幻隊，精彩可期。（編輯：張嘉哲）

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