駕訓班「學費開1萬8」！女一看秒退卻 過來人嘆：差好多
不少人成年後為了考取駕照，都會選擇報名駕訓班接受教導。近期有女網友到駕訓班想學開車，卻見到報名費要「1萬8千元」立刻嚇到退卻，更好奇「現在公道價究竟是多少？」貼文曝光也引發眾多老駕駛感慨討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 17:48:34
原PO在論壇PTT上發文提到，「我最近想學開車，上網查了一下，離我家最近的駕訓班最近報名要一萬八，嚇到我不敢報名了，到底學開車的公道價是多少啊？」
貼文隨即引爆討論熱潮，更有不少人分享過去的價格「大約18年前，我在板橋的駕訓班，手排是9500」、「10年前手排保證班10000」、「我前年自排才8500」、「我在北市，前年還去年就16000了」、「18000是開進口車膩」、「漲那麼多喔？以前保證班才12000」、「我是申辦實習駕照後，監理站考照，免駕訓班費用」；不過也有人點出問題點，「我記得有有訂上限，你這個價應該是含監理站收的考試費」、「」。
而根據交通部公路總局上顯示的收費標準，汽車駕訓班(不含代辦費)上限為1萬3000元，台北及高雄則為1萬3500元；至於下限是8000元，台北為9000元。（編輯：潘毅）