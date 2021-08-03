林昀儒太神準！正面「命中鄭怡靜」畫面曝 球迷翻出全笑
2020東京奧運開賽後，我國近日頻傳捷報，其中桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜勇奪東京奧運桌球混雙銅牌，也是台灣桌球在奧運睽違21年再奪牌。對此，就有網友意外翻出兩人參加2021年WTT球星挑戰賽卡達站的比賽影片，其中林昀儒就展現高超的球技，卻意外將球正面擊中鄭怡靜的鼻心，兩人之後的互動也讓大批球迷瞬間融化，「真的超級可愛！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 17:55:43｜2021-08-03 18:05:07
原PO於Dcard上發文，表示近期在YouTube突然找到桌球混雙組合林昀儒、鄭怡靜，於2021年WTT球星挑戰賽卡達站的比賽影片。然而在賽事中卻發生小插曲，林昀儒準備回球時，意外正面擊中鄭怡靜的鼻子。
鄭怡靜當下隨即摸摸鼻子笑了出來，林昀儒見狀也趕緊上前查看隊友狀況，不過仍忍不住笑了。畫面曝光後，也讓原PO直呼「真的是笑死我！不愧是小林，有夠準的。可能之前就有在追桌球比賽的人已經看過了，想分享給這次奧運才認識小林及怡靜的人」。
貼文曝光後，瞬間引來網友們熱議，「小林跟怡靜真的超級可愛，很像姐弟」、「兩個都笑得好開心！可愛」、「真的很愛這個組合啊！兩個人都太可愛」、「小林反手擰球質量超級高，被打到一定很痛xd」、「也太準」、「他們倆真的好可愛，講話也很像小孩，希望繼續搭配」。（編輯：陳雅雲）