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女連拿兩支iPhone都跳「1警告」！果粉超震驚：從沒遇過

▲有女網友連拿兩支iPhone都跳出「一圖示」警告，讓不少果粉震驚直喊「從來沒遇過！」（示意圖／記者葉政勳攝）
▲有女網友連拿兩支iPhone都跳出「一圖示」警告，讓不少果粉震驚直喊「從來沒遇過！」（示意圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 19:40:48

近年來智慧型手機不斷發展，人手一機的情形早已見怪不怪，各大品牌逐年推出最新型產品，以此吸引消費者的目光。然而，就有女網友指出，連拿兩支iPhone都跳出「一圖示」警告，讓不少果粉震驚直喊「從來沒遇過！」

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示「我想請問大家有沒有遇到和我一樣的問題，這個問題已經不是第一次」。她透露本來自己是拿iPhone 12 Pro，卻時常發生手機過熱而跳出溫度計的警告畫面，提示中則要求使用者「iPhone冷卻後才能再度使用」。

她原以為是iPhone出了問題，隨後將其賣出換了一支iPhone 12 Pro Max，但結果讓她崩潰直呼「還是一樣繼續跳出溫度計，在換的時候跪天跪地還是被我中獎了，這是不是所謂的機王？」

▲女網友使用iPhone時，常常跳出溫度警告圖示。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲女網友使用iPhone時，常常跳出溫度警告圖示。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光後，就引來不少網友震驚留言，「從來沒遇過…」、「12pro max 沒遇過，應該拿到機王了⋯」、「有這種畫面喔？我用了那麽久竟然不知道耶」、「目前沒這樣過耶」、「12從來沒遇過～」、「第一次知道iPhone會這樣」、「我拿12pro max第一天開賣的第一批～瘋狂打電動看影片，從來沒出現過溫度計，而且電池健康度97%」。

不過也有相同經歷的過來人坦言，「我只遇過一次，因為保護殼沒散熱的功能」、「+1因為放車內」、「我的12pro max也常常這樣！常常發燙！」、「我也中過，放在電爐旁邊一邊煮菜一邊看食譜⋯⋯」、「我的i12pro max發生過幾次都是在手機網路熱點分享的時候」，甚至有果粉分享悲劇「我之前剛買到一兩個月就開始這樣，然後閃退，最後去維修中心，我拿到機王，主機板異常」。

根據蘋果官網指出，若使用iPhone時裝置超過特定溫度臨界值，便會跳出溫度警告畫面，此時手機仍可以撥打緊急電話，但若想盡快恢復裝置使用，可將裝置關機，並移到較涼爽的環境中冷卻。（編輯：陳雅雲）

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