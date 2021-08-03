女連拿兩支iPhone都跳「1警告」！果粉超震驚：從沒遇過

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她原以為是iPhone出了問題，隨後將其賣出換了一支iPhone 12 Pro Max，但結果讓她崩潰直呼「還是一樣繼續跳出溫度計，在換的時候跪天跪地還是被我中獎了，這是不是所謂的機王？」
貼文一曝光後，就引來不少網友震驚留言，「從來沒遇過…」、「12pro max 沒遇過，應該拿到機王了⋯」、「有這種畫面喔？我用了那麽久竟然不知道耶」、「目前沒這樣過耶」、「12從來沒遇過～」、「第一次知道iPhone會這樣」、「我拿12pro max第一天開賣的第一批～瘋狂打電動看影片，從來沒出現過溫度計，而且電池健康度97%」。
不過也有相同經歷的過來人坦言，「我只遇過一次，因為保護殼沒散熱的功能」、「+1因為放車內」、「我的12pro max也常常這樣！常常發燙！」、「我也中過，放在電爐旁邊一邊煮菜一邊看食譜⋯⋯」、「我的i12pro max發生過幾次都是在手機網路熱點分享的時候」，甚至有果粉分享悲劇「我之前剛買到一兩個月就開始這樣，然後閃退，最後去維修中心，我拿到機王，主機板異常」。
根據蘋果官網指出，若使用iPhone時裝置超過特定溫度臨界值，便會跳出溫度警告畫面，此時手機仍可以撥打緊急電話，但若想盡快恢復裝置使用，可將裝置關機，並移到較涼爽的環境中冷卻。（編輯：陳雅雲）