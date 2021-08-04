NOW早報／泡麵打蛋怎不黏鍋？網曝「神技巧」：沒失敗過

泡麵打蛋如何不黏鍋底？老饕傳授「神技巧」：從沒失敗過





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泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮。近日有網友就在PTT以「

泡麵打蛋如何不黏鍋底？

」為題發文

表示，自己常煮泡麵，通常都會先放麵體後就打蛋下去，但最後鍋底都會黏一層蛋白，還要拿鋼刷刷才刷的掉，他並困惑地請益大家「有沒有什麼小技巧可以不沾鍋底？」

問題一出，許多吃貨紛紛直指「

麵放下面或是高麗菜墊下面，再打蛋

」、「直接打在碗裡，滾水轉小，淋在麵上蓋蓋子沒遇過」、「

打在麵的正上方

」、「我都等放麵後，滾了再打蛋，然後等五秒關火，用湯的熱度蛋熟」、「先放麵，後放蛋」、「

蛋下在麵體上，沒失敗過

」；另還有網友分享妙方，「蛋不要拿太高離水面遠」、「蛋打進去之後筷子插進鍋裡慢慢繞圈圈把水帶著轉，等到蛋白凝固就不會沾了，記住不要繞太快，會變蛋花，維持蛋不會沉在同一個點就好」、「剛打下去的時候要喇一下讓它在鍋內移動，不然原地下沉就很容易黏鍋底」、「水滾後打蛋下去，立刻拿大湯勺從底部輕攪動水流」、「打在一小碗水或湯裡再倒進去鍋裡」。

▲一名網友在PTT提問「泡麵打蛋如何不黏鍋底？」釣出老饕傳授「神技巧」。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／低壓帶及西南風影響，各地留意大雨豪雨





今（4）天天氣和昨天很類似，西半部整天都容易有斷斷續續陣雨或雷雨，南部地區雨勢會更加持續且明顯，並有局部大雨發生的可能；中午過後，受熱力作用影響，各地山區也容易出現有大雨或豪雨，並有短延時強降雨的機率；氣溫上，各地高溫約30至32度，感受上較為悶熱。





影／被朱立倫點名挑戰2024 侯友宜表態了





前新北市長朱立倫昨（3）日選在上午10時10分舉行「改變才有希望！」記者會，宣布回鍋角逐國民黨的主席；朱立倫強調，國民黨現階段有很多非常優秀的人才，包括新北市長侯友宜等人在內，國民黨一定推出最強的候選人，無私打贏這場選戰、重新贏回2024執政。

對此，侯友宜則認為，現在是疫情嚴峻的時刻，大家好好的守住疫情，人民還在水深火熱當中，經濟受到嚴重衝擊，唯有把握當下努力做事，讓民眾能夠快速的回到正常的生活，這也是他最重要的一件事情；面對所有事，他念茲在茲的是，「為人民、為國家努力做事。」

奧運／鞍馬王子李智凱回來了！奪銀之路最感謝「2個人」





東京奧運體操鞍馬個人賽，台灣好手「鞍馬王子」李智凱昨（3）天跟教練林育信，還有洪源禧等體操團隊，還有拳擊隊等女將陳念琴、吳詩怡等人返抵國門，李智凱說：「這個牌不是屬於我的，是大家一起拚起來的。」李智凱也感謝家人，因為他父親身體在7月初有狀況，但是疫情很嚴峻，他不敢回家，「怕對不起家人、怕對不起隊友，很感謝家人支持我。」

▲體操教練林育信與李智凱相擁。（圖／葉政勳攝）

不要只會當一日球迷！台大妹籲「做5件事」：可幫到選手





2020東京奧運從一開賽到現在熱潮從未減少，越來越多民眾關注台灣選手在奧運的表現。打開臉書或Instagram幾乎都是奧運相關貼文，不過，熱潮會不會只是一時的？近日有台大女網友就在《Dcard》上呼籲民眾可以為下屆奧運做的「五件事」，包括

「關注選手的IG或FB」、「關注2022九月亞運／六月世大運（或是專項運動的世錦賽／世界盃）」、「運動運起來」、「潛力運動員挖寶樂」，以及「自發關注體育界消息（和體育預算使用效率）」。

貼文一出，網友紛紛大讚原PO的細心整理，「推！每次都只看到嗆一日球迷的，然後都不分享或提出實質建議，真的很需要這種文章啊啊啊啊」、「推起來！一起幫運動員們加油，爭取更好的環境」、「支持！明年依舊版上見！」「大家的關注都是讓體育大環境更好的力量！」

▲網友列出五項民眾可為下屆奧運做的事。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》)

奧運／傳承！林昀儒復仇奧恰洛夫 莊智淵打出感動最終戰





東京奧運桌球男團項目，中華男桌在八強戰對上了第2種子德國，雙方勢均力敵打滿了5場，最終德國以3:2險勝晉級，我國在東奧桌球項目的全部比賽也就此告終。這一次中華男團19歲的林昀儒以及40歲的莊智淵共同扛起了國家隊大旗，中生代的陳建安也發揮精彩，也讓人頗為期待未來台灣桌壇的進步和發展。