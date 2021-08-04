拿鐵會苦沒加糖不敢喝？內行傳授「2妙方」：好喝又很香

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯，而除了加入鮮奶或奶精使其變成拿鐵外，許多人更會嘗試創意喝法。近日有網友就在PTT請益大家「拿鐵一定要加糖才喝得下口，有何推薦的糖可加嗎？」該問題釣出行家傳授「2妙方」，大讚好喝又很香。

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原PO在PTT

請問拿鐵加糖問題

」為題發文，他表示，不是咖啡內行的他，把拿鐵當飲料喝，不管自己沖泡或外帶都要加糖，因為比較好入口，而為了健康他只用果寡糖，「想請問這個可以嗎？有沒有其他的建議，想要加蜂蜜適合嗎？」

▲網友在PTT討論咖啡加哪種糖比較好喝。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，隨即掀起討論，網友紛紛留言「我是都用小湯匙弄一匙貳砂，最近在慢慢減糖」、「蜂蜜跟糖的味道不一樣啊，只要味道你能接受就好了」、「蜂蜜用熱水泡，會破壞酵素」、「我都加楓糖」、「焦糖、榛果都不錯」、「我也常加糖，但如果是煮的好的拿鐵會有自然甜，而且沒有我討厭的一些味道，我就可以不加糖，所以我都是先喝，然後再決定要不要加。」

另也引來咖啡內行人分享2解方，其一，

選擇味道濃厚的鮮奶（或加多一點）

」，其二，「

加入黑糖

」，「牛奶挑濃厚一點的，不然加黑糖也不錯」、「加黑糖好喝，會有蔗香味」、「鮮奶多加一點，比較不苦」、「選對鮮奶很重要，要全脂的，脫脂真的不能喝」；另還有老饕直指「加椰糖也不錯，升糖指數比蔗糖低也比較香」。（編輯：許苡晴）