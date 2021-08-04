麟洋配「Taiwan in」商標被搶註冊！網揭1關鍵：很難通過
台灣羽球選手王齊麟、李洋勇奪2020東京奧運羽球男雙金牌，而在比賽的最後一顆決勝點（match point），經過對手挑戰仍在藉內，當時的畫面也被人做成創意圖文，麟洋配所屬的土地銀行更準備推出以該圖案為設計的信用卡。不過卻另有網友發現，有商人正在搶先註冊該圖案作為商標，消息也引發譁然。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 10:59:50｜2021-08-04 11:03:40
麟洋配贏下金牌後，網友Yi Li Yen8月1日就在臉書上使用決勝點挑戰的畫面製作出土銀信用卡卡面，引發各界熱議。此後開始更有不少業者，開始將此畫面用以製作各式商品，希望能跟上這波奪金熱。
不過今（4）日網友在《爆廢公社公開版》上發現，另有其他商人早在8月1日將台灣決勝點這一圖樣，向智慧財產局申請註冊商標，商品類別共3類，涵蓋杯子、茶杯、馬克杯、毛巾、浴巾、海灘巾、手帕、紡織品製毛巾、紡織品製洗臉毛巾、擦澡巾、T恤、成衣、男裝、服裝、長褲、短褲、運動衣、運動服、運動褲、帽子、運動帽、襪子。
而消息曝光後，立刻遭到不少網友吐槽「國名、地區名稱不能做為專利或商標」、「Taiwan能這樣就被註冊名稱了嗎？個人認為通過機率極低」、「我也覺得不會過，專利要有其獨創設計」、「台灣的榮耀，淪落成商人賺錢的方法」。
事實上過去智慧財產局曾公告說明「商標能否使用地名」，文中提到，商標應具有指示特定商品或服務來源的功能，在申請一般商標註冊的情形中，如果只是由描述所指定商品或服務的產地名稱或標識所構成，審查時又未提出已於市場上長期大量使用，而能夠使消費者認識為指示來源的證據資料，通常以該商標不具識別性，予以核駁。（編輯：潘毅）