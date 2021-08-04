中元有保庇！保庇NOW聯合台中通天大道院推出線上普渡

農曆七月將至，每逢到七月十五日(農曆)就是中元節普渡。普渡為台灣民間信仰中特殊的習俗，是祭拜祖先、各路好兄弟和普渡冤親債主的節日，更是佈施冥界眾生，積陰德植福澤，興旺事業財運的好時機！鑒於落實防疫安全，宗教信仰亦是有安定心靈的強大力量，許多大廟也改走數位化服務。今年中元節保庇NOW敬邀到台中通天大道院的住持無上元老師合作，攜手在集客團團購線上舉辦「千手印 冥陽兩利普渡大法會 」迎接重要的中元感恩季。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中元有拜有保庇 感恩祈福NOW好運 (圖／保庇NOW)

× ▲中元有拜有保庇 感恩祈福NOW好運 (圖／保庇NOW)

疫情當前，人心惶惶不安。透過保庇NOW和台中通天大道院舉行的普渡祈福法會，使用簡單且便利的線上報名方式，在家防疫也能將普渡功德確實迴向給冥界親友。活動更客製化相當多元的服務項目，包含普渡：冤親債主(個人)、往生親人、無緣子女、往生寵物、藥供法施以及贊普地基主的「贊普澎派包」，包裝有鹽、米、油、罐頭、餅乾等超過10多項民生物品，會於普渡旗寫功德人的姓名後插上，並擺放在法會現場，宴請四方兄弟等。

▲多項普渡服務 線上輕鬆下單 (圖／保庇NOW)

× ▲多項普渡服務 線上輕鬆下單 (圖／保庇NOW)

普渡法會在八月十五日(國曆)，於台中通天大道院舉辦。住持無上元老師表示，全程會由自己親自領航，從淨壇稟報疏文、高功法師誦經演法以及燒化道院限定的秘密武器，為東嶽大帝親繪降示人間的幽冥七色金(又稱冥界通行證)，是冥界專屬的通用交易，使陽間可以指定迴向對象，有助冥界眾生找到應有歸宿，並順利獲得陽間功德。各項步驟儀軌皆充滿慈悲願力，讓冥陽兩利增添無窮的福報。

▲道院獨家冥界通行証「幽冥七色金」(圖／台中通天大道院 FB)

× ▲道院獨家冥界通行証「幽冥七色金」(圖／台中通天大道院 FB)

有別其他間廟宇，參加台中通天大道院的普渡法會有幾點特殊之處，除了擁有多項服務，可依照需求線上輕鬆報名，讓距離和時間不再受限外，更不用擔心誦念經文等儀式，報名法會皆由無上元老師率領專業的團隊協助渡化好兄弟，加上道院獨家的「冥界通行證」(幽冥七色金)，能夠確實指定迴向對象，將心意完整傳給冥界親友和向前世的冤親債主道歉。若選擇贊普地基主的「贊普澎派包」，還可選擇捐出給弱勢團體，幫助社會啟動善循環，達到真正的「冥陽兩利」。





而參與法會後，道院也將贈出限定的結緣好禮，是由無上元老師加持的「好運道除穢鹽」和「元辰護身降真香」。不僅如此，道院還特別準備為前五十位報名者，將額外贈送大陸浙江省普陀山，觀音道場開光加持請回台灣的「南海觀音平安吊飾」。





▲限量普渡法會結緣好物 除穢鹽、南海觀音平安吊飾（圖／保庇NOW）

× ▲限量普渡法會結緣好物 除穢鹽、南海觀音平安吊飾（圖／保庇NOW）

普渡為渡幽冥也渡自己！台灣疫情持續，讓我們藉由參與普渡法會，共同發心護持，將功德能佈施及眾祈願災疫止息。想消災祈福參加法會卻擔心成為防疫破口，即日起不妨參加保庇NOW與台中通天大道院的線上普渡服務，無需到場，誠意一樣滿滿不打折，事不宜遲，直接點入活動網站，護佑運途順遂闔家平安。(編輯/保庇NOW)