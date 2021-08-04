好市多內用區開放了！客見「1亮點」狂讚：真的有下重本
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛，而繼各縣市陸續開放餐廳內用之後，雙北5間好市多門市也終於開放座位區。就有網友分享去好市多時，見到座位區都有清潔人員在旁駐守，在上一位客人使用過後立刻消毒，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 12:33:01
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「終於是開放內用了，我來新莊店的好市多，旁邊都有工作人員待著，只要使用完畢馬上就會前往消毒，真的辛苦防疫的這些好市多員工」，只見照片擺出久違的「白桌紅椅組」，讓人懷念疫情前坐在位置上享用美食的畫面。
貼文一出，網友紛紛回應「終於是可以內用了....」、「今天去的時候，座位區整個很多人，大家都悶壞了」、「實在辛苦這些防疫人員，調度人力多做很多事」、「真的辛苦了」；另外也有人發現亮點表示「居然用衛生紙在擦拭！好市多真的不惜成本,，很多大賣場都用布料沾酒精在清潔而已」、「用衛生紙擦拭，擦一次就丟掉真的下重本耶，很多地方都只有布料在擦，有時候一整天越擦越不乾淨吧」、「布一整天擦下來反而可怕，還是好市多用衛生紙擦完一次就丟這樣安全」。
而對於內用區開放機制，好市多日前表示，為了配合防疫，內用座位區開放後座位數將減半，並設有隔板、採梅花座，但醬料台依舊不會開放，飲料部分則採結帳時才拿取杯子，再去飲料台裝飲品，其餘防疫規定則按各縣市政府規定；另外，賣場內依舊不提供試吃的服務。（編輯：張嘉哲）