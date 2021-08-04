客人點外送在「備註」打這句話！眾人一看超火大：還想凹

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，再加上現在正值疫情期間，更讓店家訂單爆量、外送員也忙翻；不過，就有一名女網友抱怨，有客人點外送在「備註」打這句，貼文一出，眾人全愣「還想凹」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「備註不是拿來這樣用的吧...」為題發文，表示前陣子才看到有人點飲料在備註打「珍珠另外裝一杯」，並且「多要2公斤的冰塊」，「沒想到最近就看到我朋友遇到一模一樣的事情」。





從他PO出的截圖可以看到，該圖是「店家」能看見的訂單介面，上頭寫著「招牌豆腐套餐」，下方則是有蒸煮麵、牛肉片和大陸妹等品項，可是仔細一看，客人卻在「備註」打了「蒸煮麵再兩包」，而非在「加點區」加點。





▲女網友PO出訂單截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

客人則表示「所以備註內容你們看不到嗎？是是是，抱歉」，對此，店家則回覆「是有看到，但您沒點購，我們沒辦法出餐」；豈料客人看完更不爽，直嗆「所以備註講是沒有用的，要另外加購？規定是『屎』的，不能自己改嗎」，讓店家相當無奈「嗯對，是的喔，因為外送平台是依照訂單金額給店家錢的，我們沒辦法也沒有權限可以更改」。





▲客人與店家的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友全愣，「就想凹吧？不信他沒看到加購區」、「貪小便宜」、「想要吃2包麵就加點很困難是嘛? 都叫得起外送不缺運費了缺那包麵的錢? 」、「懶得出門買，也想凹小便宜.....嗯.....」、「用備註加購要怎麼算錢、想白吃就說、奧客恥度無限延伸」、「常常有人備註飯要多、咖喱醬要多等等之類的，啊有沒有加錢憑什麼給你多」、「遇到這種客人我一律建議回報客服，多被回報幾次他應該也被列黑名單了」。（編輯：郭佩蓉）



