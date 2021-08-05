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影／人生最後悔竟是讀數學系？他曝：只有結帳最風光

▲ 大學選擇數學系就讀，YouTuber卻曝：只有結帳最風光？（圖／君城武 Stein’s life 授權）
▲ 大學選擇數學系就讀，YouTuber卻曝：只有結帳最風光？（圖／君城武 Stein’s life 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-05 17:00:00

每個人在選擇大學、大專的升學科系時，總會面臨很大的困難，因為這將確確實實影響自己畢業後的工作，甚至是更遠的未來，所以勢必要審慎抉擇，跟著興趣、志向走。Youtube頻道「君城武 Stein’s life 」就在影片中揭露選擇數學系的悔恨，到底是什麼原因，讓他對這個決定感到失望呢？

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▲考上數學系，是自己過去的理想。（圖／君城武
▲考上數學系，是自己過去的理想。（圖／君城武 Stein’s life 授權）
 

 

影片開始，他先回顧了自己選擇數學系的原因，與大多升學考生雷同，自己因為在學測考試時，數學得到了14級分（滿分15）的高分，同時文科的社會僅僅只拿下8級分的狀況下，毅然選擇了數學系，決定朝這個方向努力。

▲考上數學系面臨的課業壓力，及畢業後補教老師的工作，都讓他相當後悔。（圖／君城武
▲考上數學系面臨的課業壓力，及畢業後補教老師的工作，都讓他相當後悔。（圖／君城武 Stein’s life 授權）
 

除此之外，曾經的補習班數學老師也是其中的原因之一，看著在台上風光解題，享受女學生崇拜目光的男老師，讓他更加確信這個決定的正確性，殊不知自己在求學時處處碰壁、提不起興致，只有聚餐結帳時有意義，甚至連畢業後正式成為補教老師時，也發現沒有這麼輕鬆，備課的壓力讓他十分難受，最後因多重考量下而沒有繼續任教。

最後，他也表示，每個職業都有自己辛苦的地方，在選擇人生的道路時，要順著自己的興趣走，不要因為別人的期望，活成了別人的樣子，讓自己痛苦不已。但也要記得警惕自己不要懈怠，沒有感受到壓力時，就是自己死在舒適圈的時候。（文字編輯：沈傳恩）

▲最後他也奉勸所有觀眾，要審慎選擇未來的方向。（圖／君城武
▲最後他也奉勸所有觀眾，要審慎選擇未來的方向。（圖／君城武 Stein’s life 授權）
▶ 感謝授權：君城武 Stein’s life
原始影片：https://youtu.be/bXXodeUOp4s

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