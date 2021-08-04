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完全不受疫情影響的行業？眾答案一面倒：1個月爽拿10萬

▲台灣五月中旬疫情爆發，影響到不少商家的生意，許多店家也因撐不下去而倒閉。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣五月中旬疫情爆發，影響到不少商家的生意，許多店家也因撐不下去而倒閉。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 15:57:08

台灣的本土疫情自五月中爆發以來，有些公司開始實施分流上班，不過也有很多人都被放無薪假甚至被裁員，如今，疫情開始趨緩，中央疫情指揮中心也宣布各縣市可以陸續開放內用，讓生意大受影響的餐廳業者有復甦的生機。不過，就有網友討論「有哪些職業完全不受疫情的影響？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「這波本土疫情爆發真的殺得大家措手不及，各行業別幾乎無一倖免」，原PO好奇地詢問「有沒有哪個夢幻職業是疫情前、疫情後都能賺不錯收入的呢？」

▲「西餐廳」就是氛圍、料理都到位的用餐之處了，不但有著貼心的服務，更有著與其他餐廳不同的用餐流程。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲餐廳開始開放內用後，生意有了些許的成長，讓業者可以喘一口氣。（示意圖／翻攝自pixabay）
文章一出，不少網友紛紛回應「絕對是房東，租房的人還是要租」、「主管是包租公，7萬+收租10多萬，都沒受影響」、「房東沒有被砍價的還是穩穩賺啊」、「外送平台才真的賺爛」、「外送平台+1」、「科技業連停班都停不了，才是真的沒受影響吧」、「物流業跟飲料店生意都超好」、「物流業加班加到垮掉，還有外送平台也是」、「手搖杯本來就沒內用根本沒差」。

綜合網友意見，多數人認為其包括「外送平台」、「物流業」、「飲料店」、「科技業」、「房東」等等都未受到疫情影響，與工作上的本質有相關，例如外送平台因為民眾防疫不敢出門，而讓平台訂單大增；而飲料店本身就沒有內用的服務，有出門的人也還是能隨手買上一杯，至於物流業，則因為防疫期間多數人都宅在家，上網網購包裹數量大增，導致前幾個月物流還有大塞車的情況出現。（實習編輯：王麗雯）

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