超準心測！你在「等電梯」時會做什麼？一秒看透工作適性

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一、緊盯著電梯的按鈕、並反覆按了好幾次
二、雙腳走來走去、或是踏步，不停發出聲響
三、朝上看，或是看看周圍的告示板
四、往下看著地面
五、一直盯著樓層顯示燈，心想：只要一開門、就立刻衝進去
往下看答案：
一、緊盯著電梯的按鈕、並反覆按了好幾次
選擇一選項的人，屬於想到什麼就去做的行動派，這樣的人通常比較有幽默感、而且有不錯人緣，在人際關係上也比較處事圓滑，如果從事與人接觸的工作，可以更容易發揮潛力。
二、雙腳走來走去、或是踏步，不停發出聲響
選擇二的人擁有敏銳直覺，可以憑直覺來判斷事情，但有時候會讓旁人感到過於神經質。這類型的人因為對於周遭事物也比較敏銳且豐富的感受，適合從事藝術方面的工作。
三、朝上看，或是看看周圍的告示板
選擇三的人是知識豐富、內心優雅的人，因為不喜歡別人看到自己的缺點，所以常常習慣在別人和自己之間築起一道墻，往往在他人眼中看上去會比較冷淡，這類人比較適合在理工科方面施展才能。
四、往下看著地面
選擇四的人通常個性稍微消極，內心所想的事沒辦法對他人坦率的表達出來，同時這類人有非常真誠且老實的心靈，也容易受騙上當。
五、一直盯著樓層顯示燈，心想：只要一開門、就立刻衝進去
選擇五的人非常謹慎，喜歡按部就班的規律生活、很少會從事冒險的工作，這類型的人也比較理性，遇到事情可以冷靜反應，因此深受別人的信賴。（編輯：潘毅）