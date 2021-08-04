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超準心測！你在「等電梯」時會做什麼？一秒看透工作適性

▲當你進入一棟大樓，正準備要到達電梯前時，突然電梯剛好關門上樓了，你只好等待下一班，在這段時間內，你通常會做什麼呢？（示意圖，非當事電梯／取自 photoAC ）
▲當你進入一棟大樓，正準備要到達電梯前時，突然電梯剛好關門上樓了，你只好等待下一班，在這段時間內，你通常會做什麼呢？（示意圖，非當事電梯／取自 photoAC ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 16:20:09

平時生活中的一些小舉動，其實都能看出一個人的真實性格。過去日本心理學家淺野八郎就曾設計一道題目，能從你等待電梯時選擇的舉動，來看出你的工作適性與性格，快來看看準不準吧！

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等電梯時，你會做什麼？當你進入一棟大樓，正準備要到達電梯前時，突然電梯剛好關門上樓了，你只好等待下一班，在這段時間內，你通常會做什麼呢？

一、緊盯著電梯的按鈕、並反覆按了好幾次

二、雙腳走來走去、或是踏步，不停發出聲響

三、朝上看，或是看看周圍的告示板

四、往下看著地面

五、一直盯著樓層顯示燈，心想：只要一開門、就立刻衝進去

往下看答案：

一、緊盯著電梯的按鈕、並反覆按了好幾次

選擇一選項的人，屬於想到什麼就去做的行動派，這樣的人通常比較有幽默感、而且有不錯人緣，在人際關係上也比較處事圓滑，如果從事與人接觸的工作，可以更容易發揮潛力。

▲電梯。（示意圖，非當事人／取自
▲盯著電梯的按鈕、並反覆按了好幾次的人，屬於行動派，適合從事與人接觸的工作。（示意圖，非當事人／取自 photoAC ）
 

二、雙腳走來走去、或是踏步，不停發出聲響

選擇二的人擁有敏銳直覺，可以憑直覺來判斷事情，但有時候會讓旁人感到過於神經質。這類型的人因為對於周遭事物也比較敏銳且豐富的感受，適合從事藝術方面的工作。

三、朝上看，或是看看周圍的告示板

選擇三的人是知識豐富、內心優雅的人，因為不喜歡別人看到自己的缺點，所以常常習慣在別人和自己之間築起一道墻，往往在他人眼中看上去會比較冷淡，這類人比較適合在理工科方面施展才能。

四、往下看著地面

選擇四的人通常個性稍微消極，內心所想的事沒辦法對他人坦率的表達出來，同時這類人有非常真誠且老實的心靈，也容易受騙上當。

五、一直盯著樓層顯示燈，心想：只要一開門、就立刻衝進去

選擇五的人非常謹慎，喜歡按部就班的規律生活、很少會從事冒險的工作，這類型的人也比較理性，遇到事情可以冷靜反應，因此深受別人的信賴。（編輯：潘毅）

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