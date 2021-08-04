沒看過客人！路邊「神秘發財車」30年不倒 老闆身分超玄
你有看過這台車嗎？一名網友近日在網路上分享，自己從16歲到40歲每次經過新北大道時，總是會看到一台輪胎蓋買賣的神祕發財車，卻從來沒看過有顧客，也沒親眼見過老闆本人，因而讓他好奇直呼「怎麼生活的？」貼文一出，也引來不少網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 17:54:56｜2021-08-04 18:10:15
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己已經40歲了，從16歲開始就能看到這台車停在路邊，「從沒高架到有高架道路，從雜草叢生到現在水泥叢林」，但到現在從來沒有看過老闆本人！
他透露這台車多年來賣過不少商品，到現在僅剩輪胎蓋，讓他驚嘆直呼「你怎麼生活的？年輕看到老的擺攤！從沒見過老闆本人，春夏秋冬！你哪去了。」
貼文曝光後，至今已有超過7千人按讚，不少網友紛紛討論，「這台我也是從10歲左右看到現在都25年以上了，以前還有看到老闆都坐躺椅在旁邊」、「以前住台北常經過，也沒看過老闆」、「前天經過有看到，一個人坐在後面橋墩下的涼椅上。」、「我已經把他當地標了」、「見過！那是他的地盤老地方，真的在這好多年了」、「我國中時他就在那了，現在45，二省道是我國小2年級才建的，所以他在那有30年以上，差百年老店還有70年」。
甚至有許多網友開始猜測老闆身分，直言「其實是偽裝的特務」、「其實老闆是臥底，國防部高級情報員」、「可能是內行人跟他打個手語，會帶去後面暗間」；然而也有過來人分享，「二十年前，我好像買過4個輪蓋」、「朋友有去買過舊車的鋁蓋」。（編輯：陳雅雲）