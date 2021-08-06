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影／來台11年英國人告白　台灣人「外貌焦慮」使她沒自信

▲來台11年的Youtuber「Amy英國奶奶」，曝22歲時在台心境。(圖/ Amy英國奶奶 授權)
▲來台11年的Youtuber「Amy英國奶奶」，曝22歲時在台心境。(圖/ Amy英國奶奶 授權)

影像中心/綜合報導

2021-08-06 13:00:00

不少人都曾經因為別人評斷自己的外表而沮喪，而來台10多年的英國人妻Amy也不例外，來台時55公斤，BMI正常、也有在固定做運動，覺得自己是個健康的人，對自己很有自信，但卻在台灣因為一直聽到旁人說自己胖，逐漸失去了自信心。歲月過去，她拍攝影片分享自身心路歷程，坦言許多台灣年輕人的「外貌焦慮」很不健康。

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▲ 當時骨瘦如柴的Amy要從英國返台時，遭到母親的阻止。(圖/ Amy英國奶奶 授權)
 

當時年輕的Amy，因為旁人說的「胖（FAT）」，不知不覺中讓Amy開始節食減肥，8 個月後回英國時瘦到剩下 45 公斤，母親看到自己的女兒變的骨瘦如柴，覺得太心疼甚至一度阻止她返台繼續生活。

隨著來台多年，現在 34 歲的Amy，心裡也做了很多調適，覺得愛自己的身體才是最重要的，也說到自己很感謝有以前那些不自信的時光，讓他能更加的面對自己。

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▲ 影片中Amy也呼籲大家，要好好的愛自己的身體，尊重自己的身體。(圖/ Amy英國奶奶 授權)
 

影片最後也說，曾經聽到台灣人接受讚美時會不斷地否認，對此她認為她並不是想責怪，而是「社會風氣」讓台灣人有了這個習慣。Amy呼籲大家可以大方地接受他人給予的讚美，也能從中獲取自信心。(實習編輯：邱咨妤)

 

▶感謝授權：Amy英國奶奶
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