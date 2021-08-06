影／來台11年英國人告白 台灣人「外貌焦慮」使她沒自信
不少人都曾經因為別人評斷自己的外表而沮喪，而來台10多年的英國人妻Amy也不例外，來台時55公斤，BMI正常、也有在固定做運動，覺得自己是個健康的人，對自己很有自信，但卻在台灣因為一直聽到旁人說自己胖，逐漸失去了自信心。歲月過去，她拍攝影片分享自身心路歷程，坦言許多台灣年輕人的「外貌焦慮」很不健康。
影像中心/綜合報導
2021-08-06 13:00:00
當時年輕的Amy，因為旁人說的「胖（FAT）」，不知不覺中讓Amy開始節食減肥，8 個月後回英國時瘦到剩下 45 公斤，母親看到自己的女兒變的骨瘦如柴，覺得太心疼甚至一度阻止她返台繼續生活。
隨著來台多年，現在 34 歲的Amy，心裡也做了很多調適，覺得愛自己的身體才是最重要的，也說到自己很感謝有以前那些不自信的時光，讓他能更加的面對自己。
影片最後也說，曾經聽到台灣人接受讚美時會不斷地否認，對此她認為她並不是想責怪，而是「社會風氣」讓台灣人有了這個習慣。Amy呼籲大家可以大方地接受他人給予的讚美，也能從中獲取自信心。(實習編輯：邱咨妤)
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