不甘月領25K！男靠「一件事」錄取台積電：背後意義非凡

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隨後他選擇當完一年的兵，退伍後到某公司成為約聘測試員，「正常工作時間不算輕鬆也不算累，但是是時薪計算，一整個月工作下來，我領到了我的薪水，約莫25000元。」然而當他與正職員工聊天後，才發現對方都領3萬多薪資，讓他心情感到複雜，「我雖懂的比他多但這就是社會現實，我沒有大學學歷」。
最後他決心辭掉工作，重新考取大學把學業完成，最終順利錄取電子工程系，接下來幾年邊用功讀書邊打工，在27歲時終於畢業，雖然同期朋友早就碩士畢業，甚至買車買房。不過，他透露「直到最近，面試了許多的工作其中也包括台積電，終於順利錄取。雖然這對很多人來說沒什麼，但對我來說真的意義非凡。」
雖然他知道這份工作可能並不輕鬆，但回想起過往，原PO坦言「雖然台積很苦，但我想和我過去的苦比起來，應該算是甜吧！這份offer對我來說的意義是，我終於可以從一個被照顧被給予的人，變成一個有能力照顧自己與他人的人。」
勵志的故事曝光後，隨即引來不少網友大讚，「看完，覺得你很棒！也很配服你的決心，能夠在人生道路上知道自己最需要什麼，想要過什麼樣的人生，給你一個讚」、「恭喜！我也打算工作幾年存錢出國念碩，每個人都在努力，自己不愧對自己就很棒了」、「我大二也被退學，也是重考回去的，當時覺得自己一輩子就這樣了，跑去貨運搬貨工作，心情跟你一樣，如今也成為薪水不錯的工程師，真的感觸很深，祝福您未來人生一帆風順」。（編輯：陳雅雲）