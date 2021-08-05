鮮奶茶怎泡才夠味？內行揭靈魂關鍵：手搖店都加「這個」

台灣手搖店林立，無論男女老少，每到夏天大家就喜歡來一杯清涼飲料解暑，不少人也會自己在家DIY，不過，相信有許多人都有這個困擾，自製鮮奶茶總是太清淡、沒什麼味道，到底該怎麼做才能泡出好喝的鮮奶茶呢？一名網友就在PTT問及「泡出比飲料店好喝的鮮奶茶很難嗎？有什麼技巧？」結果意外釣出內行解答，紛紛透露手搖店的「靈魂撇步」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

PTT八卦板

表示，鮮奶茶應該就是「鮮奶+紅茶+冰塊」，鮮奶部分，雖然店家會寫營業用，但要買到和店家一樣的品牌並不難，他透露，自己紅茶都用知名品牌或不知名茶葉，直接沖100度熱水到杯子裡，過幾分鐘後再丟透明冰塊，接著加入鮮奶，「雖然也蠻好喝而且蠻清爽的，不過就是比不上50嵐或星巴克那種感覺。」

原PO提及，他也曾直接把熱紅茶冷凍成冰磚再加入鮮奶，雖然會變得很濃郁，但味道有點太濃，和飲料店那種又濃郁又靈活的感覺不太一樣，這讓他相當困惑，便發文請益大家「到底要有什麼關鍵或技巧，才能泡出比飲料店好喝的鮮奶茶呢？」

▲有網友透露，手搖店鮮奶茶所使用的牛奶都有特別調整過，會加入「鮮奶油」或「奶水」來提味。（圖／取自pixabay）

問題曝光，立刻引發熱論，許多網友紛紛回應「紅茶好像用80幾度就好，不用太高溫」、「妳紅茶煮完，需要醒茶不然會苦，水的溫度也有關，泡的時間也不能太長」、「糖很重要，茶包要找茶香較重的」、「糖很重要+1，能讓紅茶跟牛奶更加調和，至少要放一點點，要用什麼糖？牛奶也要挑，不是每一種都適合煮，紅茶葉要挑味道重一點的，紅玉拿來煮OK，但會比較可惜，味道沒有單喝豐富」、「紅茶、冰塊、牛奶、糖的比例要正確」。

另還有人直指「

以前在簡餐店打工時，鮮奶茶我們都會加一點

奶水

進去

」、「

營業用牛奶通常都有調整過配方喔，不是單純的牛奶。下次可以試著加一點

鮮奶油

，喝起來就會比較像飲料店的鮮奶茶

」、「要把空氣搖進去，打奶泡那種概念」。（編輯：許苡晴）