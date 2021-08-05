北漂面試！男回家見媽「偷私訊主管」 悲嘆：我不是媽寶
為了找到最適合的人才，面試是不少公司相當重視的一環。不過就有男網友無奈訴苦，自己跟媽媽分享面試工作的過程，希望對方放心，沒想到回家後卻得知媽媽「擅自傳訊息」給主管，內容曝光更是讓他崩潰，並引發網友議論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 13:35:11
原PO在論壇Dcard上發文提到，「昨天去應徵工作，想說要讓媽媽放心，便主動告知她今天的面試過程，公司名稱。沒想到她晚上自己加入人資主管的line，半夜私訊對方問『我兒是否有錄取』等話語，真的越想越崩潰，我不知道到底如何跟媽媽溝通，不論面試結果如何都是非常壞的事，錄取了也被貼上媽寶標籤」。
雖然後續原PO也立即向人資主管解釋情況，並成功錄取，但仍相當無奈「這種過度關心的實在讓人覺得膽戰心驚，這是我第一份工作，確實我不知道媽媽會這樣」。
不少網友看完整個經過後也紛紛感慨「好積極的媽媽，文筆不錯，也謙恭有禮。若是用在她自己的事業，會大有可為，可惜用錯地方」「不好意思啊，跟面試者本身的能力無關，但遇到這種的我一定不會用，真的就是避免麻煩，你能想像三節年終或打考核就要接到媽媽來關切的壓力嗎」「我是人資一定超不爽，半夜還要處理同事的媽媽」、「知道媽寶會做的事嗎？就是會跟媽媽報告目前的現況」、「祝你早日在公司撕下媽寶標籤」。（編輯：潘毅）