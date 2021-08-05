李國煌《男兒王》問鼎金馬影帝 台灣最強偽娘受李安青睞
新加坡喜劇《男兒王》於今（5）日於CATCHPLAY+、中華電信 MOD 與 Hami Video攜手同步上架，民眾可以在線上觀看。《男兒王》由喜劇天王李國煌、「台灣最強偽娘」Kiwebaby（張承喜）攜手主演，2人特別錄製影片向台灣觀眾問候：「希望大家一切都平安、一切都健康。」事實上，《男兒王》在金馬獎時大放異彩，除了李國煌一舉問鼎金馬影帝之外，Kiwebaby亮眼的表現，也被大導演李安稱讚。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-05 14:54:51
李安俏皮地拉著Kiwebaby表示：「你就是《男兒王》裡的珍珠嗎？我覺得你表現得很好！」還說要和白靈學一下撫媚的姿態，結果直率的白靈立刻撫媚地回：「來，要我教什麼？」讓Kiwebaby直呼：「她的自信樣子太迷人了！」李國煌則特別感謝台灣觀眾，表示由於《男兒王》在金馬獎受到廣大的歡迎，因此增加了很多影迷的支持：「特別是我的臉書和IG增加了很多的追蹤，真的很謝謝大家的支持！」
李國煌、Kiwebaby精彩演出在台叫好也叫座，2人也透露第2集正在籌備規畫中，李國煌透露第2集可能會到泰國拍攝，希望到時候一切順順利利，把電影拍完後，就可以再次和台灣的朋友見面。《男兒王》以歡樂氣氛，深入淺出地帶出LGBT議題，Kiwebaby也特別發聲，鼓勵受性別框架所苦的朋友：「珍珠都是經歷過苦痛的砂礫，我也曾經歷過自卑、不認同、歧視和霸凌，但如果沒有那些雨水，我不會看見今天的彩虹。」希望可以把自己從小到大的心路歷程分享出來。