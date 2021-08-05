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阿嬤幫孫準備衛生紙！男童楞問「這是什麼」　全場超尷尬

▲貼心阿嬤給乖孫準備衛生紙，男孫一看愣住了。（示意圖／取自unsplash）
▲貼心阿嬤給乖孫準備衛生紙，男孫一看愣住了。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 15:41:51｜2021-08-05 15:43:14

不少家庭中的孩子，平時除了父母親會照顧以外，還有阿公、阿嬤的陪伴，小孩因此獲得更多的關愛，能夠健康快樂的長大，長輩們也能共同陪伴孩子的成長，打發空閒時間，這樣三代同堂的家庭常常出現溫馨的場面，但也不乏趣事。

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近日在臉書社團《爆廢公社》裡，有一位媽媽分享了一件有趣的事情，兒子跟他說「媽媽～我跟阿嬤說書包要放一包衛生紙，阿嬤給我放這包是什麼？」，原PO在文末用hashtag附註「外婆也關到ㄎㄧㄤ掉了嗎？？？」而當兒子面帶羞澀的拿出阿嬤放的「衛生紙」時，瞬間讓原PO笑翻，原來阿嬤拿的不是衛生紙，而是「衛生棉」！網友見狀表示，「阿嬤好可愛」、「阿嬤以為那是面紙啦～」、「衛生紙能擦的它也可以」、「1片抵10張，哈哈」、「這個比較吸水啦」、「這吸水力不錯喔！」、「這個比衛生紙還要吸水更好用啊」。

▲阿嬤幫男孫準備的不是「衛生紙」，而是「衛生棉」，讓原PO笑翻。（示意圖／取自pixabay）
▲阿嬤幫男孫準備的不是「衛生紙」，而是「衛生棉」，讓原PO笑翻。（示意圖／取自pixabay）
還有網友歪樓說，「從小學習當暖男，可以借女同學喔」、「阿罵想說已經用不到了，不要浪費」，隨後原PO也補上事件的後續，阿嬤的反應先是不讀不回，接著轉移話題，繼續追問才說「哪時候放了我都不知道」。在日常生活中發生這種趣事，其實也是很好的健康教育，可以傳遞一些知識給孩子也是不錯的收穫。（實習編輯：王麗雯）

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