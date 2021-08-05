買鹹酥雞當消夜！男回家見「袋內液體」崩潰：這輩子最扯
鹹酥雞是讓台灣最著名的小吃宵夜，金黃酥脆再加上品項多元，更讓不少老饕愛不釋手。不過就有網友買了鹽酥雞回家後，一打開才發現「袋內竟還流著不少油」，畫面曝光更讓不少網友直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 15:55:59
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到，自己晚間到家裡附近的連鎖鹹酥雞攤，購買了花椰菜、玉米筍、魷魚以及鹹酥雞等品項，回到家準備大快朵頤時，才發現袋中殘留大量炸油，這樣的畫面也忍不住讓他感慨「所有東西的紙袋都可以看到流動的油，這輩子吃過最扯鹽酥雞」，隨後也只能將食物拿出，再鋪上吸油紙巾一一吸油。
眾多網友看完畫面也紛紛直搖頭，「這感覺根本剛炸好沒濾油也沒脫油直接裝」、「沒有瀝油直接裝袋會胖死，現在店家幾乎都有脫油機了吧？」、「功夫不行，這種我真的不會去第二次，這個絕對沒脫油」、「太扯了，不敢吃」。
不過也有人認為，「蔬菜類都很吸油…但我家這裡的老班，他放進鐵盒灑粉時，盒上都有放廚房紙巾，會比較吸油」、「主要是你點的花椰菜跟玉米筍，這兩個都非常的會吸油」、「我買鹹酥雞不會點蔬菜類的，蔬菜很會吸油」、「至少油沒有很黑，還算乾淨的樣子」。（編輯：潘毅）