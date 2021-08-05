差點被騙150萬！他事後揭「2關鍵」教訓：當下就是會笨掉

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然後迅速轉接「資安小組」，換了一個小姐來對話，詢問「是否曾遺失過證件？」碰巧原PO過去真的有過遺失證件的經驗，詐騙集團於是告知「您應該是受害者」，立即又轉接給「電信警察」，在原PO還來不及搞清楚狀況時，對方告知「你是詐騙案件中的嫌疑人與受害者」，更謊稱已經成案，要去法院公證等等。
之後又陸續換了「組長」、「科長」來對話，不斷加深事情的嚴重性，還表示已經調查了原PO背景，「知道你只是個平凡的老師」，但個資外洩遭到冒名頂替開設戶頭，為了調查詐騙案件必須凍結原本的戶頭，建議原PO在戶頭被凍結前先提一筆錢出來，存到法院來以供日常使用。而且過程中手機一直保持通話狀態，讓原PO如墮五里霧中，一時腦筋轉不過來。
最終原PO甚至真的提了150萬出來，還好在最後一步要把錢轉交給「法院專員」時，終於察覺不對勁，先掛斷電話然後撥去真正的銀行求證，立即發現所謂被冒名開立戶頭完全是子虛烏有。
原PO不禁感慨，「詐騙集團的手法推陳出新，劇本寫得天衣無縫。他們懂得各種法律的術語，用保護你的立場關心你，引誘你一步一步走入他們的圈套。」原PO也提醒「2關鍵」教訓，第1就是「先暫停對話！花時間查證」，因為對方會故意透過不斷換人對話的方式，讓你無法掛掉手機，另行查證。第2就是「要上網找到官方的電話去求證」，詐騙集團為了取信於你，會故意提供一些假證據，求證時千萬要自行透過官方管道核實。
原PO最後強調，事後回想起來對方的手法可謂漏洞百出，「但網中的魚，在當下就是會笨掉」。且個資外洩問題確實存在，詐騙集團知道你的名字、電話、職業，乍聽下很容易誤信為真。提醒民眾若接到可疑電話，第一時間可撥打內政部165防詐騙專線求證，平常也可在「165全民防騙網」查詢相關資訊，以免上當受騙。（編輯：倪浩軒）