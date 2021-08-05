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遭台科大退學領25K！男3年後逆襲「進台積電」：靠不甘心

▲一位曾被台科退學的男網友，因為出社會後遭遇，讓他下定決心回學校完成學業，最終更成功逆襲，進入「護國神山」台積電工作。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一位曾被台科退學的男網友，因為出社會後遭遇，讓他下定決心回學校完成學業，最終更成功逆襲，進入「護國神山」台積電工作。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 17:35:41

每個人出社會找工作時，都希望自己的薪水能夠優渥一些，但好工作名額有限，隨著學歷的不同，薪資也有所差異。就有一位曾被台科退學的男網友，因為出社會後遭遇，讓他下定決心回學校完成學業，最終更成功逆襲，進入「護國神山」台積電工作，完整經歷也引發網友討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，過去自己曾在大四下學期時因21被退學，「當時的我對於未來很迷茫，荒廢了課業，從榜首進校到退學的差距，讓我對同學、師長都封閉了自己」，無路可走的他也只好進入軍中1年，盡完國民義務。

退伍後原PO也被殘酷的社會現實擊敗，辛苦工作領的薪水只有25K，比私校畢業的新人還少，主管也苦笑坦言「如果你有台科學歷，你可能就不會在這了」，一席話也激發他的鬥志，下定決心回校完成學業。

▲原來，原PO是利用繁星計畫上台大，因為自己的成績並非最頂尖，因而讓同學心生嫉妒。（示意圖／取自unsplash）
▲有了沒學歷就出社會的慘痛經歷後，讓原PO下定決心重考完成學業。（示意圖／取自unsplash）
經過1年苦讀，原PO順利考回台科電子工程系，他更加珍惜所有修習專業的機會，絕不翹課，還找了間賣娃娃和玩具的店半工半讀，「有時只能利用沒有客人時偷寫工數的習題，深怕期末考過不了」。

原PO更回憶起當時，有次在南港擺花車賣娃娃時，遇到了一位已經在科技業領高薪的大學同學，對方很驚訝他怎麼在這裡賣娃娃，「當時只想找個洞鑽進去」。

就這樣子過了3年，已經27歲原PO終於畢業，並順利錄取進入台積電工程師，「雖然未來可能很苦，但和過去的苦比起來，應該算是甜的」。

看完原PO勵志的逆襲後，不少網友也紛紛回應「恭喜你，成就了自己」、「帶著這個精神去哪裡都能做得好，加油啦」、「非常佩服你的精神 你一定會成功的！不要只看失去的那幾年，早已成為你根深蒂固的養分」、「真的要好好感謝你的爸媽，很多人在重考的那幾年，就已經被經濟壓力摧毀了」、「能夠在人生道路上知道自己最需要什麼，想要過什麼樣的人生，給你一個讚」。（編輯：潘毅）

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