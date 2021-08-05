遭台科大退學領25K！男3年後逆襲「進台積電」：靠不甘心

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退伍後原PO也被殘酷的社會現實擊敗，辛苦工作領的薪水只有25K，比私校畢業的新人還少，主管也苦笑坦言「如果你有台科學歷，你可能就不會在這了」，一席話也激發他的鬥志，下定決心回校完成學業。
經過1年苦讀，原PO順利考回台科電子工程系，他更加珍惜所有修習專業的機會，絕不翹課，還找了間賣娃娃和玩具的店半工半讀，「有時只能利用沒有客人時偷寫工數的習題，深怕期末考過不了」。
原PO更回憶起當時，有次在南港擺花車賣娃娃時，遇到了一位已經在科技業領高薪的大學同學，對方很驚訝他怎麼在這裡賣娃娃，「當時只想找個洞鑽進去」。
就這樣子過了3年，已經27歲原PO終於畢業，並順利錄取進入台積電工程師，「雖然未來可能很苦，但和過去的苦比起來，應該算是甜的」。
看完原PO勵志的逆襲後，不少網友也紛紛回應「恭喜你，成就了自己」、「帶著這個精神去哪裡都能做得好，加油啦」、「非常佩服你的精神 你一定會成功的！不要只看失去的那幾年，早已成為你根深蒂固的養分」、「真的要好好感謝你的爸媽，很多人在重考的那幾年，就已經被經濟壓力摧毀了」、「能夠在人生道路上知道自己最需要什麼，想要過什麼樣的人生，給你一個讚」。（編輯：潘毅）