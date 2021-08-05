東奧話題跟上了嗎？7大事件聲量曝光　「這瞬間」最感動

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「熱議感動瞬間」第一名：中華隊屢創佳績＃310401
台灣選手在賽場上全力奮戰，刷新台灣參加奧運以來的最佳紀錄，而「中華隊屢創佳績」的捷報讓不少人感動。第二名則是「NHK喊『台灣』＃93219」，中華隊在奧運開幕式進場時，日本電視台NHK主播喊出「台湾です！」此事也受到網友熱議，紛紛表示「謝謝日本」、「台日友好啊！」
「熱議爭議事件」第一名：藝人挺台選手被出征＃77766
在全台瘋奧運時，也有不少台灣藝人發文為中華隊的選手加油，但此行為卻遭中國網友「出征」。藝人小S徐熙娣更因此遭四個品牌切割，該事件也成為本屆奧運最受爭議的話題之一，許多網友看完也回應，「現在連自己家鄉的選手都不能支持了？」、「她敢發文道賀運動員就給推啊」。
第二名的爭議事件則是「看盜版轉播行為＃45195」，此事件是因為藝人陳建州與范瑋琪使用非法機上盒「安博盒子」觀賽，讓不少網友對「看盜版轉播」的行為再掀一波討論。
「熱議選手事件」第一名：戴資穎奮戰表現＃428886
除了討論賽事，選手本身也會引起許多人關注，我國「羽球天后」戴資穎在場上奮戰的表現，就引起近43萬則的討論度。第二名則是「奧運選手高顏值＃361461」，例如台灣「天菜級」選手楊勇緯、王冠閎，兩人在場上的精彩表現與帥氣臉孔，更讓不少女網友搶當「楊太太」、「王太太」，兩人的粉專還因此爆漲，成為話題熱搜。
第三名則是「林昀儒對決球王＃71930」，「桌球天才」林昀儒在男子單打四強賽中，把「中國球王」樊振東逼到絕境，儘管以3：4落敗，但此戰也讓林昀儒被世界看見，就連樊振東也十分佩服，並直呼「他的打法非常有壓力、威脅，他發揮非常好，展現很高的水準」。而東京奧運也即將邁入尾聲，在接下來的每場賽事中，應保有「運動家」的理智精神，繼續為各國選手們加油。（編輯：許智超）