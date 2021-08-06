NOW早報／排骨湯「直接加水燉」全做錯！1招讓湯白又濃郁

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首先，我們要準備兩根豬骨頭，最好要是後腿的骨頭，這部位骨頭中的骨髓會比較營養，而且特別耐煮，不容易發生變形。並將白蘿蔔一整根直接切成段狀，再準備一些薑片、紅棗和蔥，食材的準備就完成了。
接下來是最重要的一步，就是清洗豬骨之後，將豬骨用食用冷鹽水浸泡半小時，這樣能讓骨頭深處的血水全部析出，之後只要再清洗一次，骨頭就變得非常乾淨，足夠乾淨的原料才能做出濃白又鮮美的湯汁。
最後將骨頭還有薑片都放到鍋裡，加足量清水並燒開，再用中小火去燉，將出現的浮沫全部去除，再蓋上鍋蓋熬煮1小時，加入蘿蔔再燉半小時，最後可以加入枸杞與紅棗燜10分鐘，食鹽與蔥花按個人口味添加即可。
今日天氣／受「盧碧」影響 中南部慎防豪大雨
今（6）日持續受第9號颱風「盧碧」（或熱帶性低氣壓）及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，西半部地區有陣雨或雷雨，中南部地區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，各地高溫約30至32度。
此外，今年第9號颱風強度有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，減弱的程度視福建地形破壞程度而定，且颱風路徑未來仍有一些不確定性，未來此颱風是否有轉向接近台灣近海，氣象局將持續密切監視此颱風的動向，周末暖溼西南風將帶來水氣。
振興五倍券不排富 政院規畫1套10張、增千元面額
COVID-19疫情自5月起嚴重影響國人生活，其中餐飲等行業更是受到重創。近來疫情趨緩，行政院也持續與各部會商討後續振興方案，行政院發言人羅秉成昨（5）日於院會後記者會中表示，目前朝五倍券方向做規畫，1套總共10張，且擬增加1000元面額，而五倍券的發放，現階段沒有規畫排富。
財神還沒來敲門！威力彩連續37摃 下期頭彩上看13億
台灣彩券表示，昨日晚間公布第110000062期威力彩派彩結果，本期頭獎無人中獎，預估8月9日開獎的下期頭獎獎金，金額將上看新台幣13億元。
威力彩第110062期昨晚開獎，第一區中獎號碼為07、28、03、01、26、04，第二區中獎號碼為08號。實際中獎獎號以台彩公布為準。
戴資穎突PO「全黑畫面」！下秒罕見回嗆：可以別看我打球
2020東京奧運羽球金牌戰中，我國「世界球后」戴資穎對上中國大陸選手陳雨菲，僅以3分之差落敗，拿下羽球女單銀牌；不過，戴資穎4日剛返國，晚間卻在個人Instagram（IG）動態PO出一張全黑畫面，幾個小時後再發文，罕見回應批評她的人「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」
台灣空手道史上第一人 「小清新」文姿云奪銅
2020東京奧運空手道女子55公斤級賽事，台灣空手道「小清新」文姿云出戰世界排名第一的烏克蘭好手Anzhelika Terliuga，只要獲勝就可以晉級冠軍賽，結果文姿云判定落敗，無緣晉級金牌戰，只拿下銅牌，拿到我國空手道第一面奧運獎牌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。