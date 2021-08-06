好心借阿伯200元被騙！人妻回家接「1通電話」嗨：太神奇
不少人都曾有在路上被陌生人借錢的經驗，再加上台灣特有的人情味，很多人都會願意慷慨解囊。就有一位人妻也遇到上述情況，後來仔細一想才發現被騙，沒想到回家後她立刻接到一通電話，讓心情瞬間反轉直呼「太神奇」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 11:26:37
原PO在臉書《爆怨2公社》上分享事發經過，「在林口某醫院外面，碰到一個阿伯說他錢包掉了」，原PO沒有多想，就立刻詢問需要多少錢，「阿伯先一直問說怎麼還我，我心想只是零錢就算了，所以就一面掏出錢包，一面問他需要多少。他說180元，才發現並非只是要借零錢，後來我想說算了，借他200元，但阿伯拿到後就沒有再問我怎麼還了」。
原PO隨後心想，雖然阿伯就算後續再問要怎麼還錢，自己也會回答不用還，但問都沒問還是讓她「心裡覺得有些奇怪」，仔細想了想才驚覺應該是被騙了。
帶著小小失落的心情回家後，原PO立刻接到一通電話，是附近超商人員打來通知她參加抽獎活動中獎了。瞬間讓陷入情緒低潮的原PO超嗨「「這輩子店家辦的抽獎活動我還是第一次中獎！獎品剛才也領回來了，一天中第一次被騙跟第一次中獎，到底是什麼機率啊？然後我老公剛剛叫我去買了樂透」。
不少網友看完整個過程後也紛紛驚呼「做了善事就會有好報的」、「遇到財神爺了，記得去拜拜」、「真的好像連續劇劇情喔」、「如果是在鄉土劇中，那個阿伯大概是土地公化身來測試好心人的」、「有失必有得」。（編輯：潘毅）