影／直擊非洲葬禮「黑人抬棺」！親友身穿豔服 氣氛歡愉
生命終有數，每個人不管活得多精彩，最後都得面臨與家人分別的一刻，但是由於文化的差異，每個地區、國家對於葬禮的傳統也有所不同。Youtube頻道「小鐘Johnny」是一名全球旅行紀錄生活的中國人，目前人在非洲的他，這次就要體驗當地的「非式葬禮」，並直擊「黑人抬棺」現場！
影像中心/綜合報導
2021-08-06 20:00:00
影片一開始，其實「非洲葬禮」與大多數其他地區沒有太大區別，參與者在送上自己的誠意後，都會聚集在教堂內跟隨宗教的儀式，緬懷、哀悼已經過世的人。不過服裝上就不像中西式葬禮講求全黑全白，而是有當地特別的裝扮方式。
在彌撒儀式過後，可以看到四個身穿西裝、頭戴高帽的黑人進入教堂，謹慎地扛起棺木，緩步向外走，而身旁的人也都紛紛起身行注目禮，場面相當莊重。但是在走出教堂之後，音樂竟突然變得歡快，氣氛也有所改變，紅遍全球的「黑人抬棺」表演正式開始，不少人也逐漸露出一絲笑容，彷彿悲傷在這一刻已消失殆盡。
小鐘表示，自己的黑人朋友告訴他，人都是哭著來到這個世界上的，為什麼走的時候不能開開心心的呢？而他也認為這種想法頗有道理，至於這樣一次幽默的黑人抬棺表演，收費大約是960人民幣（折合台幣約4126元）。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：小钟Johnny
完整影片：https://youtu.be/oDWZjbCObBQ