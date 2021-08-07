房市／別把肺當濾網　冷氣每2年要清潔

炎炎夏日，正要開啟冷氣為室內空間降溫、享受舒服的冷風的同時，許多人在冷氣房裡卻反而常打噴嚏，專家表示，從冷氣機吹出的冷風不見得乾淨，可別以為清洗冷氣濾網就夠了，最好定期2年請專業廠商清潔冷氣，確保冷氣機吹送是清潔乾淨的涼風。
財經中心/綜合報導
2021-08-07 18:00:00
冷氣吹送的過程中，也會將空氣中的灰塵、棉絮吸入冷氣機內部，久而久之機內成為細菌塵螨的溫床，不僅影響機器冷房效能，更容易使人體過敏。信義居家表示，冷氣機若是沒有定期清洗，所有在室內密閉空間的人，等同於反覆呼吸著充滿灰塵髒污的空氣，進而造成支氣管敏感、讓人連打好幾個噴嚏，更可能因為髒空氣中的粉塵造成皮膚刺激。
定期清洗冷氣的好處可保護人體的氣管呼吸新鮮空氣、延長冷氣的使用年限，不易故障維修，省電節能。信義居家表示，清洗冷氣機最外層的濾網，若要自己拆洗還算方便，但若是要深入清洗冷氣機內部，則需專業廠商拆卸，清洗，建議冷氣濾網定時清潔，並固定兩年請專業廠商為冷氣機進行深度清潔，冷氣才能有效運作，無需調至超低溫便能輕鬆降溫。
信義居家建議，冷氣機每2年必須拆卸深層清潔，請專業廠商到府清潔室內機及室外機有不同價位行情，約2200-2600元之間，在開始拆卸清洗前，師傅會先做冷氣運轉的測試，保障雙方的權益，在確認冷氣運作無異常後，才開始清潔，拆卸外殼後先用高壓水柱清洗，接著噴上專用清潔劑，搭配刷具仔細清潔卡在細縫裡的汙垢，接著再次以水柱沖洗，清潔時間約半小時到1.5小時。