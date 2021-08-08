房市／疫情送暖　淡水小農賣菜到社區

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新北市淡水休閒農業協會常務理事姚莉亭表示，協會在淡海新市鎮8年來，原本固定舉辦公司田溪走讀，從公司田溪下游的新市鎮區域到中上游的農業區，帶領新市鎮的新居民認識當地風土。
「因5月的疫情，成為當地居民認識產地的觸媒」姚莉亭表示，過去因為帶領生態踏查認識農家，發現淡水小農們因為土地零碎，產量不多、收入不豐，突如其來的疫情更讓所有計畫都停擺，原本營養的蔬菜、雞蛋頓失通路乏人問津，一籃籃棄置在地上，她開始思考，該如何支持這些小農們。於是淡水休閒農業協會媒合過去公司田溪走讀的志工們，成立線上群組為小農們銷售，也幫助疫情期間不便至實體通路買菜消費者，降低染疫風險。
「消費者與產地小農之間，一下子拉近了距離，就像認識很久的老鄰居」姚莉亭說，淡水休閒農業協會在群組上介紹小農種植農作物的故事，例如有個農家過去都種蔬菜，今年首次種有機鳳梨，花了2年時間才收成，消費者會知道小農種植的用心，而天氣炎熱，也有消費者會詢問小農家母雞的產蛋情況，更自告奮勇要幫忙小農修雞舍，就像關心鄰居一般，充滿社區互助人情味。
姚莉亭說，過去大家都知道要關懷土地，但因為到市場、超市買農作物太方便了，現代人反而不知道該怎麼去親近產地，透過這次的連接，規劃未來可發展生態旅行、產地巡禮等，讓消費者更進一步瞭解生長的這片土地。
信義房屋樂觀看待，淡水休閒農業協會牽起社區和小農的模式，未來可複製到其他社區，擴大其影響力。