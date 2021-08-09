房市／南科需求太旺　這區房租最貴

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信義房屋永康鹽行店店長李聿旌分析，部分一開始到南科或周邊區域工作的人，通常都會先鎖定在機能比較好的新市租屋，一方面離工作地點近，另一方面下班後需要的各式生活需求，也較容易滿足，此外，有一部分人則會選擇租在永康。
李聿旌進一步說明，新市、永康目前的租屋行情，新屋大約落在每坪800至1000元左右，等於20坪的2房每月大約就需2萬元，除非屋齡較舊，才有可能較便宜。由於租金行情高，許多人工作穩定、收入提升後，就會選擇「轉租為買」，以同樣2房平車物件來說，成交總價多會落在700多萬至800多萬，以750萬來試算，貸款8成、利率1.43%條件下，每月還款金額也約2萬元左右。
住商不動產善化南科店協理楊欣崇也表示，南科持續擴廠，進駐的工程人員與南下上班的工程師也越來越多，園區周邊出租型套房供不應求，不少人甚至得到永康租屋，才能找到合適物件。由於供給量遠遠不足，新市、善化出租套房價格依照坪數，約落在6000至1.3萬元，至於2、3房的出租物件供給量相對更少，租金則視屋齡新舊、有無車位等條件，約會落在1.2萬至2.3萬之間。
楊欣崇觀察，租金高，勢必有租客想由租轉買，但目前南科周邊善化、新市、安定等區域，無論出售或出租市場供給量都低於需求量，主要是周邊土地開發還未全部完成，南科從業人員若想就近居住，都要花點時間才能找到心儀的房子。