林昀儒淡定奪冠！聽主持人「1指令」秒驚嚇 網全姨母笑
桌球好手林昀儒在東京奧運中表現出色，不僅拿下桌球混雙銅牌，在男單及男子團體比賽中，也展現精彩球技，瞬間吸引不少球迷關注。然而，就有網友意外在YouTube上找到一支林昀儒於2019年捷克公開賽頒獎及受訪影片，影片中的林昀儒和以往一樣發揮省話和淡定的特質，但當主持人要求「一指令」時，卻意外擺出綜藝動作，讓大批球迷瞬間笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 18:53:05
原PO於《Dcard》上發文，表示在YouTube上意外發現林昀儒於2019年捷克公開賽，首次拿下成人組冠軍的獲獎和賽後訪問影片，當她一點開後，就看見林昀儒頒獎時和以往一樣淡定，在拿到獎盃時還靦腆笑了笑，就連轉播球評也表示「在頒獎典禮上都如此的冷靜！」
然而當頒獎結束後，主持人卻突然要求「請冠軍拿手機自拍一張」，只見林昀儒一臉驚嚇還往後一仰，表情瞬間不受控制，但下秒就有一台自拍機器出現，最終他仍擠出笑容，趕緊拍了一張照片結束該環節。
尷尬拍完照後，林昀儒本想快速離場，卻被主持人趕緊叫回來訪問，隨後翻譯人員問道「恭喜你拿到冠軍，這也是你在公開賽拿到的第一個成人組冠軍，請問這對你和你的職業生涯有著什麼樣的意義呢？」林昀儒也發揮省話特點，僅淡淡回應「意義...我也不知道有什麼意義，就...就這樣吧。」讓翻譯人員瞬間不知如何是好，只好支支吾吾將這段話翻譯完全，但最後仍以一句「Victory is victory 」救援林昀儒。
貼文曝光後，就讓大批網友笑翻直呼，「那個驚嚇表情太好笑了吧！平常那麼面無表情的他，竟然因為要自拍有了驚嚇表情，國民乖孫怎麼那麼可愛（姨母笑」、「以為要講個什麼簡短的感言......結果直接不知道......就這樣吧！笑噴我了啦」、「小林尷尬的好可愛」、「從頭姨母笑到尾，太可愛啦」、「表情崩塌超好笑哈哈哈哈哈！隱隱約約有綜藝咖的特質」、「可愛到瘋掉，這是什麼綜藝後仰式」。（編輯：陳雅雲）