連4年打來！她曝「Nick來電」恐怖經歷　眾愣：我也遇過

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原PO透露，她這幾年都沒換過電話號碼，結果Nick每次都用不同的號碼打來，導致她只能一直封鎖，也感到十分厭煩。直到她21歲時，Nick已經比較不會再打來了，可是每三個月到半年，又會有不同的號碼打來，又是那句「哈囉！我是Nick，妳還記得我嗎？」而她則是不停地掛掉、封鎖。
原PO現在已經23歲了，但最近又接到Nick的電話，讓她不禁想問「這個叫Nick的人怎麼這麼有毅力？可以這樣一直換號碼一直打電話？他都沒有換工作嗎？而且為什麼一直都留有我的號碼？」、「我到現在都不知道他到底想推銷什麼東西給我？」
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「好毛喔，原po快點換電話比較好」、「聽起來怎麼感覺有點恐怖」、「為什麼我看到有點毛」、「莫名恐怖欸」、「這要變都市傳說了嗎」、「真的很煩人而且很可怕欸」、「這是什麼新都市傳說嗎」、「有點恐怖欸，好像什麼日本的都市傳說」。
另外，也有不少人曾遇過Nick，「我也遇過！到現在他也會打給我」、「我遇到跟你一樣的人！我去年12月在信義區逛街，他來跟我攀談的第一句話就是我是Nick」、「我也在市政府捷運站遇到一個Nick，形式很像！莫非同一個」、「我也遇過Nick，上個禮拜還看到來電辨識APP顯示Nick」、「笑死…我也遇過，還說是什麼美容課的」。（編輯：許智超）