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下大雨急開除濕機！網驚「一年只耗75度」　台電公布正解

▲受到颱風盧碧和西南氣流影響，台灣近期大雨狂下，民眾亦紛紛打開除濕機，就有民眾反映「標示年耗電量65度，使用後覺得用電度數好像不止」。對此，台電也揭開真相。（示意圖／翻攝photoAC）
▲受到颱風盧碧和西南氣流影響，台灣近期大雨狂下，民眾亦紛紛打開除濕機，就有民眾反映「標示年耗電量65度，使用後覺得用電度數好像不止」。對此，台電也揭開真相。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 20:39:48｜2021-08-06 20:42:39

受到今年第9號颱風盧碧和西南氣流影響，中央氣象局表示，今（6）日起至週日會為中南部地區帶來豪大雨，西半部也會有較強強陣風。隨著全台大雨狂下，不少民眾紛紛打開除濕機，不過卻有民眾反映「標示年耗電量75度，使用後覺得用電度數好像不止」。對此，台電也隨即揭開正解，更公布度數算法公式。

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台電於臉書粉專《電力粉絲團》上發文，表示受盧碧颱風外圍環流影響，全台降雨溼答答，不少人家中都打開除濕機，除濕機上面都有貼上能源效率分級標示，卻有民眾反映「標示年耗電量75度，使用後覺得用電度數好像不止」。

台電解釋，除濕機並非像冰箱24小時運轉，在雨天或濕度高時才會開，所以是依據使用頻率來估計年耗電量，以每年使用540個小時來估算（以每日使用3小時，平均一年使用6個月，一個月30天來估算）。

▲台電公布除濕機耗電度數算法。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
▲台電公布除濕機耗電度數算法。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
倘若民眾想了解一小時耗電多少，台電亦揭開公式「額定除濕能力(公升/日)÷能源因數值(公升/千瓦小時)÷24」，上述數值皆可在能源效率標示上找到。最後台電亦建議民眾，使用能源效率1級是最省電，且於2023年6月14日前購買節能效率第1~2級除濕機，能省電外還能退貨物稅。（編輯：陳雅雲）

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