COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

經痛想喝熱奶茶！他貼心替女友「加熱」　結局差點跪算盤

▲有網友分享，經痛的女友想喝熱奶茶，於是他便把奶茶放進微波爐加熱，結局卻臉綠了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，經痛的女友想喝熱奶茶，於是他便把奶茶放進微波爐加熱，結局卻臉綠了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 23:18:55

每個月生理期來時，總帶來許多辛苦與不方便，因此許多女生會喝熱的來舒緩經痛。今（6）日就有網友分享，經痛的女友想喝熱奶茶，於是把速食店的奶茶放進微波爐加熱，結果打開一看，竟讓他瞬間傻眼，貼文一出，網友也忍不住笑說「是想分手了吧」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片，只見微波爐裡有一杯速食店的奶茶，但底下的盤子卻充滿了奶茶，原來他沒有將奶茶到進瓷碗或玻璃杯中，反而直接放進去加熱，才導致奶茶全灑出來，這讓他崩潰的說「不知道生理期想要喝熱奶茶的女友看到會怎樣...」。

▲原PO加熱的這杯奶茶，其實是生理期的女友想喝的，這讓他瞬間崩潰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO打開微波爐一看，加熱的奶茶全灑在盤子上，讓他瞬間崩潰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文曝光後，網友們卻紛紛笑說，「有空拍照，還不再去買一杯」、「笑死，擺明是想分手吧」、「可能會跪榴槤，你參考一下」、「洗衣板，鍵盤，可以跪的東西先藏好」、「我覺得你衝出去買比較快，不然真的會被白眼」、「你女友在後面，她很火」、「趕快清理現場，再衝去買一杯回來吧」、「沒有溢出來…很棒」。

另外，還有人開玩笑說，「整盤端去給她，記得附湯匙」、「整盤端過去吧！儀式感也有了….」、「再整盤倒回去馬克杯不就好了…」、「不然請她多喝熱水」、「抹布吸一吸擠回去裝死了」、「只是變成湯而已，沒什麼，用吸管還是可以的」。事實上，普通塑膠杯在微波爐里加熱時，會放出有毒物質，除了會污染食物，也會危害人體健康。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.58%6.42%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.86%80.14%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
65.69%34.31%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀