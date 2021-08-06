經痛想喝熱奶茶！他貼心替女友「加熱」 結局差點跪算盤
每個月生理期來時，總帶來許多辛苦與不方便，因此許多女生會喝熱的來舒緩經痛。今（6）日就有網友分享，經痛的女友想喝熱奶茶，於是把速食店的奶茶放進微波爐加熱，結果打開一看，竟讓他瞬間傻眼，貼文一出，網友也忍不住笑說「是想分手了吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 23:18:55
原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片，只見微波爐裡有一杯速食店的奶茶，但底下的盤子卻充滿了奶茶，原來他沒有將奶茶到進瓷碗或玻璃杯中，反而直接放進去加熱，才導致奶茶全灑出來，這讓他崩潰的說「不知道生理期想要喝熱奶茶的女友看到會怎樣...」。
貼文曝光後，網友們卻紛紛笑說，「有空拍照，還不再去買一杯」、「笑死，擺明是想分手吧」、「可能會跪榴槤，你參考一下」、「洗衣板，鍵盤，可以跪的東西先藏好」、「我覺得你衝出去買比較快，不然真的會被白眼」、「你女友在後面，她很火」、「趕快清理現場，再衝去買一杯回來吧」、「沒有溢出來…很棒」。
另外，還有人開玩笑說，「整盤端去給她，記得附湯匙」、「整盤端過去吧！儀式感也有了….」、「再整盤倒回去馬克杯不就好了…」、「不然請她多喝熱水」、「抹布吸一吸擠回去裝死了」、「只是變成湯而已，沒什麼，用吸管還是可以的」。事實上，普通塑膠杯在微波爐里加熱時，會放出有毒物質，除了會污染食物，也會危害人體健康。（編輯：許智超）